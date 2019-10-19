Скелеты, пираты и бабочки. Показываем, как родители наряжают своих детей к Хэллоуину

Источник материала: СТВ

До Хэллоуина осталось чуть больше недели. Этот праздник ближе американцам и англичанам, но отмечается он в любом уголке земного шара, если есть желание принарядиться и потребовать у людей конфеты.

В большей мере Хэллоуин предназначается для детей, однако взрослые тоже любят этот праздник, ведь можно не только самому наконец-то надеть плащ графа Дракулы, но и облачить своё дитя в розовую фею, а жену в ведьму.

Мы решили посмотреть, в какие костюмы родители одевают своих детей, чтобы те ходили по улицам и выпрашивали сладости.

Чужой, гном и Гарри Поттер. Мама вяжет невероятные костюмы для своего маленького сына



Фото: instagram.com/katewestonian



Фото: instagram.com/alex21andra



Фото: instagram.com/prettylittlebabyshop



Фото: instagram.com/mar_hiii



Фото: instagram.com/creepy.glitter.owl



Фото: instagram.com/anna_postorino_photography



Фото: instagram.com/photos_bymal



Фото: instagram.com/alena.akvagrim