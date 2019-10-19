﻿ MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольныйх фильмов. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольныйх фильмов

20.10.2019 15:15 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Минский планетарий в эти дни стал площадкой международного фестиваля полнокупольного кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольныйх фильмов

Авторы из Беларуси, России, Австралии, Аргентины и других стран привезли в белорусскую столицу документальные фильмы, анимацию и короткометражные шоу. Лучших назовут в шести номинациях. Впервые в фестивале принимают участие студенты Белорусской государственной академии искусств. Свои фильмы ребята создавали при поддержке специалистов планетария.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольныйх фильмов

Вероника Навицкая, студентка 5 курса Белорусской государственной академии искусств:
Я представляю короткометражный арт-проект «Гармония универсума». Он посвящен теме энергетического баланса во вселенной. Он рассказывает о контакте энергии космоса с биосферой земли.

Наша специальность подразумевает очень много разных направлений. То есть это и анимация, и 3D, и разработка персонажей, web-дизайн. То есть много очень интересных дисциплин.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольныйх фильмов

Ярослав Губченко, исполнительный директор Общества сферического кино (Россия):
Развитие астрономического образования, развитие интереса к современной визуализации, которое происходит здесь, на фестивале, это очень важно как для образовательного процесса, так и для развития различных творческих и технологических увлечений молодежи.

Минскому планетарию удается создавать очень гармоничную среду для взаимодействия творческих людей.

MIFF-2019. В Минске завершается международный фестиваль полнокупольныйх фильмов

Зрители и гости планетария могли не только увидеть фильмы, выведенные на купол с обзором в 360 градусов, но и поучаствовать в мастер-классах, а также посетить выставку астрофотографии. Торжественное закрытие и награждение победителей состоится 20 октября.

Люди в материале: Вероника Навицкая, Ярослав Губченко
 
 
Ссылка на источник 58
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Беларуси. Минский планетарий в эти дни стал площадкой международного фестиваля полнокупольного кино, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
 
Новости дня
Новости разные
 
Самое смешное в байнете за неделю. 14-20 октября
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика