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На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей
Источник материала: СТВ
Новости Италии. В Италии проходит самое сладкое событие осени – фестиваль шоколада. Центром притяжения сладкоежек со всей Европы стал город Перуджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Гостям праздника предлагают отведать всевозможные виды лакомства, а также насладиться творчеством шоколатье со всего мира. На суд зрителей представлены десятки сладких скульптур.
Этот фестиваль в Италии проводят ежегодно и его популярность только возрастает. Ожидается, что в этот раз его посетят свыше миллиона человек.
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Новости Италии. В Италии проходит самое сладкое событие осени – фестиваль шоколада. Центром притяжения сладкоежек со всей Европы стал город Перуджа, сообщили в...
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