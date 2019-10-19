﻿ На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей

20.10.2019 14:53 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Италии. В Италии проходит самое сладкое событие осени – фестиваль шоколада. Центром притяжения сладкоежек со всей Европы стал город Перуджа, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей

Гостям праздника предлагают отведать всевозможные виды лакомства, а также насладиться творчеством шоколатье со всего мира. На суд зрителей представлены десятки сладких скульптур.

На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей

Этот фестиваль в Италии проводят ежегодно и его популярность только возрастает. Ожидается, что в этот раз его посетят свыше миллиона человек.

На фестивале шоколада в Италии в 2019-м ожидают больше миллиона гостей

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 54
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Италии. В Италии проходит самое сладкое событие осени – фестиваль шоколада. Центром притяжения сладкоежек со всей Европы стал город Перуджа, сообщили в...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Он у меня главный оппозиционер в семье»: Лукашенко рассказал о крутом нраве младшего сына и нежелании подчиняться «даже президенту»
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика