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В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами: пострадали три человека

20.10.2019 14:34 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Германии. В Берлине горел поезд дальнего следования. Сообщается о трех пострадавших, им потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами: пострадали три человека

Известно, что в вагонах находились болельщики футбольного клуба, которые направлялись в соседний город на матч. Всего 700 человек. Горящий состав остановили на ближайшей станции, где поезд уже ждали пожарные, медики и полиция.

В Германии загорелся поезд с футбольными фанатами: пострадали три человека

Благодаря оперативной работе экстренных служб удалось обойтись без жертв. Причины возгорания выясняются.

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Новости Германии. В Берлине горел поезд дальнего следования. Сообщается о трех пострадавших, им потребовалась госпитализация, сообщили в программе Новости «24...
 
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