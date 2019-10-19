﻿ Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

20.10.2019 14:33 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости России. Новые подробности трагедии в Красноярском крае России. Следователи считают, что причиной прорыва дамбы стали нарушения при проведении работ, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

Задержан директор и еще несколько сотрудников золотодобывающей компании, которой принадлежит прорвавшая дамба. Правоохранители выяснили, что она не была зарегистрирована в службах по надзору. Как следствие, никакие проверки на безопасность сооружения не проводились.

Прорыв дамбы в Красноярском крае. Следствие назвало возможные причины ЧП

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

Трагедия на золотодобывающей артели произошла 19 октября. Жертвами стали 15 человек, более 10 пострадали, еще шестеро рабочих считаются пропавшими без вести. Их поиски продолжаются.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.

Люди в материале: нет
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости России. Новые подробности трагедии в Красноярском крае России. Следователи считают, что причиной прорыва дамбы стали нарушения при проведении работ,...
 
Новости дня
Новости разные
 
Экономист: У властей два пути - залезть в карман граждан или раскручивать инфляцию
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика