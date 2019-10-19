Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости

Источник материала: СТВ

Порой в жизни происходят мелкие неурядицы, которые вызывают сильное желание провалиться сквозь землю. Можно случайно облить кого-то водой, поскользнуться и, пытаясь удержаться, стянуть с кого-нибудь штаны или даже застрять волосами в вентиляторе.

Всё это обычно вызывает бурю смеха и сильное смущение. Однако комплексовать по этому поводу нет смысла. Знаменитости, например, ловко умеют выходить из таких ситуаций. Отличный пример тому Басков, который упав на сцене, поднялся и сказал: «Чего вы ржёте? Загадывайте желание, звезда упала!»

Мы решили вспомнить девять случаев, когда знаменитости попали в неловкие ситуации, но не потеряли лицо.

«Что бы ни случилось, будь спокоен как Брежнева»: Вера Брежнева упала во время концерта

Том Холланд сломал стул



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Tom Holland Nation



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Tom Holland Nation

Филипп Киркоров упал на сцене



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Nikolai Baskov



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Nikolai Baskov

Искусственный дым заслонил Сергея Лазарева



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «жёлтая газетка»



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале «жёлтая газетка»

Николай Басков запутался в платье Виктории Бони и упал



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RU.TV



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале RU.TV

У Шэрон Осборн выпал зуб в прямом эфире ток-шоу



Фото: East News

Кара Делевинь ест



Фото: PacificCoastNews / East News

Эшли Бенсон упала



Фото: East News

Волосы Бейонсе засосало в вентилятор



Фото: lightek.livejournal.com

Вера Брежнева оступилась



Фото: скриншот из видео на YouTube-канале Discover24