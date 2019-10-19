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Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости
Источник материала: СТВ
Порой в жизни происходят мелкие неурядицы, которые вызывают сильное желание провалиться сквозь землю. Можно случайно облить кого-то водой, поскользнуться и, пытаясь удержаться, стянуть с кого-нибудь штаны или даже застрять волосами в вентиляторе.
Всё это обычно вызывает бурю смеха и сильное смущение. Однако комплексовать по этому поводу нет смысла. Знаменитости, например, ловко умеют выходить из таких ситуаций. Отличный пример тому Басков, который упав на сцене, поднялся и сказал: «Чего вы ржёте? Загадывайте желание, звезда упала!»
Мы решили вспомнить девять случаев, когда знаменитости попали в неловкие ситуации, но не потеряли лицо.
Том Холланд сломал стул
Филипп Киркоров упал на сцене
Искусственный дым заслонил Сергея Лазарева
Николай Басков запутался в платье Виктории Бони и упал
У Шэрон Осборн выпал зуб в прямом эфире ток-шоу
Кара Делевинь ест
Эшли Бенсон упала
Волосы Бейонсе засосало в вентилятор
Вера Брежнева оступилась
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Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости
Порой в жизни происходят мелкие неурядицы, которые вызывают сильное желание провалиться сквозь землю. Можно случайно облить кого-то водой, поскользнуться и,...
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