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Бабье лето: в Беларуси вновь зацвели одуванчики

20.10.2019 — Разное | Mir24.TV Belarus  
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Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларусь вернулось лето. В Минске и других городах днем до плюс 20. Такого, говорят метеорологи, не было больше века. Кажется, и природа не понимает, какое сейчас время года. Второй раз зацвели одуванчики. Жители белорусской столицы сменили гардероб на летний, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

Нынешний октябрь специалисты уже назвали самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Бабье лето пришло в Беларусь неожиданно и задержалось уже на целую неделю.

Температурные максимумы в эти дни фиксируют по всей стране. В Минске, например, термометр в среду поднялся до отметки в 20,2 градуса. Это рекорд для столицы. Предыдущий составлял 20 градусов и продержался 112 лет. «Воздух теплый, сухой, средиземноморского происхождения, поэтому такие высокие значения температуры сейчас отмечаются. И радует нас днями золотой осени», – пояснила инженер-синоптик «Белгидромета» Ольга Федотова.

Теплая погода не дает уснуть природе, которая, кажется, решила, что зима уже позади.
Например, в Гродно вовсю цветут каштаны. Кстати, третий раз за год. Листья и плоды облетели, а цветы свежи, как весной. На клумбах можно встретить и одуванчики, и маргаритки.

Между небом и землей

Как работают синоптики?

Минчане спешат насладиться золотой осенью. На водохранилище сейчас отдыхают в куртках. Однако соцсети выдают тех, кто решил позагорать под осенним солнцем, пока другие шуршат листвой в парках и делают селфи на фоне ярких деревьев. «Мы довольны очень. Вот с детьми в парке играем. Солнышко светит, как летом», – сказала жительница Минска Марина Малюк.

«Это так комфортно, можно погулять. Можно надеть каблуки и легкие колготки. На велосипедах и самокатах кататься. Вообще супер», – добавили местные жители Юлия Изофатова и Даниил Клишняк. Однако такой погодой осталось наслаждаться недолго. Уже в конце следующей недели в Минске существенно похолодает, и в столице начнутся дожди.  



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Теги: Гродно, Минск
 
 
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Нынешний октябрь специалисты уже назвали самым теплым за всю историю метеонаблюдений. Воздух прогрелся до плюс 20 градусов.
 
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