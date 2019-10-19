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Ученые: картофель помогает повысить работоспособность
20.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Ученые из Иллинойского университета выяснили, что повысить работоспособность можно включив в свой рацион блюда из картофеля.
Особенно интересной информация о чудо-свойствах картошки будет спортсменам, считают исследователи.
Во время исследования ученые наблюдали за 12 велосипедистами, которые проезжали не менее 267 км за неделю. Спортсменов разделили на 3 группы. Участники первой перед стартом пили только воду, второй — подкреплялись спортивным питанием, а третьей — ели блюда из картофеля. Во время тренировок у велосипедистов замеряли уровень сахара в крови и температуру тела.
Эксперимент показал, что производительность у спортсменов, в чей рацион включили картофель, была на уровне тех, кто придерживался спортивного питания. Однако не обошлось и без побочных эффектов. Спортсмены, питавшиеся перед тренировками картофелем, жаловались на метеоризм и вздутие живота.
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Ученые из Иллинойского университета выяснили, что повысить работоспособность можно включив в свой рацион блюда из картофеля. Особенно интересной информация о...
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