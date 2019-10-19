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Ученые: картофель помогает повысить работоспособность

20.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Ученые: картофель помогает повысить работоспособность

Ученые  из Иллинойского университета выяснили, что повысить работоспособность можно включив в свой рацион блюда из картофеля.

Особенно интересной информация о чудо-свойствах картошки будет спортсменам, считают исследователи.

Во время исследования ученые наблюдали за 12 велосипедистами, которые проезжали не менее 267 км за неделю. Спортсменов разделили на 3 группы. Участники первой перед стартом пили только воду, второй — подкреплялись спортивным питанием, а третьей — ели блюда из картофеля. Во время тренировок у велосипедистов замеряли уровень сахара в крови и температуру тела.

Эксперимент показал, что  производительность у спортсменов, в чей рацион включили картофель, была на уровне тех, кто придерживался спортивного питания. Однако не обошлось и без побочных эффектов. Спортсмены, питавшиеся перед тренировками картофелем, жаловались на метеоризм и вздутие живота.

СБ
 
 
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Ученые  из Иллинойского университета выяснили, что повысить работоспособность можно включив в свой рацион блюда из картофеля. Особенно интересной информация о...
 
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