Ученые: картофель помогает повысить работоспособность

Источник материала: Вороновская газета





Ученые из Иллинойского университета выяснили, что повысить работоспособность можно включив в свой рацион блюда из картофеля.

Особенно интересной информация о чудо-свойствах картошки будет спортсменам, считают исследователи.

Во время исследования ученые наблюдали за 12 велосипедистами, которые проезжали не менее 267 км за неделю. Спортсменов разделили на 3 группы. Участники первой перед стартом пили только воду, второй — подкреплялись спортивным питанием, а третьей — ели блюда из картофеля. Во время тренировок у велосипедистов замеряли уровень сахара в крови и температуру тела.

Эксперимент показал, что производительность у спортсменов, в чей рацион включили картофель, была на уровне тех, кто придерживался спортивного питания. Однако не обошлось и без побочных эффектов. Спортсмены, питавшиеся перед тренировками картофелем, жаловались на метеоризм и вздутие живота.

СБ