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Около 200 кг первого урожая ягод годжи из Гродненской области планируется экспортировать в Польшу

20.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Около 200 кг первого урожая ягод годжи из Гродненской области планируется экспортировать в Польшу

Около 200 кг первого урожая ягод годжи из Гродненской области планируется экспортировать в Польшу. Такая информация прозвучала в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА.

В филиале ОАО «Гродненский мясокомбинат» — хозяйстве «Поричанка» растить экзотическую ягоду в промышленных масштабах решились первыми в стране. Изучили литературу и опыт выращивания в других странах.  

Когда год назад решились на эксперимент, в успех мало кто верил. Как оказалось, экзотические ягоды родом из Тибета растут и на белорусской земле не хуже голубики. Ягоды годжи или дереза обыкновенная, имеют яркий цвет, безупречную форму, терпкий, немного специфичный, с кислинкой, вкус. Традиционно их употребляют в сушеном виде. Они популярны в Европе и Америке.

Гродненские специалисты просчитывают высокий экономический эффект. В Европе ягода популярна: цена за кг стартует от $5-8.

Как сообщается, первый белорусский урожай годжи — около 200 кг — отправится в Польшу. На следующий год гродненцы намерены расширить площади и экспорт. Не исключено, что приживется продукт и на внутреннем рынке. Ведь в Беларуси конкурентов пока нет.

https://www.belta.by/

 
 
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Около 200 кг первого урожая ягод годжи из Гродненской области планируется экспортировать в Польшу. Такая информация прозвучала в эфире ОНТ, сообщает БЕЛТА. В...
 
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