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Беларус стал fashion-дизайнером года в Лос-Анджелесе
Источник материала: KYKY>
Сегодня мы расскажем про очередного беларуса, которого признали далеко за пределами нашей страны. Речь про Дмитрия Шолохова – он вместе с американкой китайского происхождения Сью Вонг стал дизайнером года на премии Metropolitan Fashion Awards в Лос-Анджелесе. Об этом Дмитрий сообщил на своей странице в Facebook. Поздравляем!
Дмитрий переехал из Беларуси в США в конце 90-х. Живет в Нью-Йорке. Он создал свой бренд одежды DMITRY SHOLOKHOV, прошел стажировку в домах моды Calvin Klein и J.Mendel, участвует в показах на New York Fashion Week, сотрудничает с Lord& Taylor, крупнейшим универмагом США.
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Сегодня мы расскажем про очередного беларуса, которого признали далеко за пределами нашей страны. Речь про Дмитрия Шолохова – он вместе с американкой китайского...
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