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Самое смешное в байнете за неделю. 14-20 октября
Источник материала: KYKY>
В эфире одна из наших любимых рубрик. Она о том, над чем смеялись беларусы на неделе. Не будем долго размусоливать – ближе к юмору.
Начнем с разогрева – просто фото из twitter, которому не нужны комментарии
Еще одна новость, которая взорвала беларуские соцсети –
Вы не видели, в Минске
«Дожинки». В стране прошли «Дожинки»
Кстати, в нашей стране
Журналист Алесь Пилецкий на этой неделе путешествовал по России, и вел очень юморной дневник:
А теперь просто лента мемов и историй, которые могут заставить вас посмеяться вслух:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В эфире одна из наших любимых рубрик. Она о том, над чем смеялись беларусы на неделе. Не будем долго размусоливать – ближе к юмору. Начнем с разогрева – просто фото...
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