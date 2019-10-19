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Самое смешное в байнете за неделю. 14-20 октября

20.10.2019 15:12 — Разное | KYKY  
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Источник материала: KYKY

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В эфире одна из наших любимых рубрик. Она о том, над чем смеялись беларусы на неделе. Не будем долго размусоливать – ближе к юмору. 

Начнем с разогрева – просто фото из twitter, которому не нужны комментарии 



Пожалуй, одним из самых громких поводов для смеха стала фотосессия пловчихи в розовом купальнике, защитных очках, шапочке и победоносных надувных нарукавниках, которая ныряла со стремянки в поле. А в награду получила мешок картошки. О самой пловчихе информации найти не удалось — нельзя ни доказать, ни опровергнуть ее беларуское происхождение. Но беларусы уверены, она – «наша». 

Еще одна новость, которая взорвала беларуские соцсети – минские дворники трясли дерево, чтобы подмести опавшие листья. Поговаривают, что листья трясли, потому что скоро около этого дерева должен пройти президент, но это не точно. Да и реакцию уже не остановить.  

Вы не видели, в Минске появилась «Табакерка» с солнечными батареями, создатели говорят, что они «за экологию»! 

«Дожинки». В стране прошли «Дожинки»

Кстати, в нашей стране появится настоящий IT-вуз

Журналист Алесь Пилецкий на этой неделе путешествовал по России, и вел очень юморной дневник: 

А теперь просто лента мемов и историй, которые могут заставить вас посмеяться вслух: 

 
Теги: Новости, Минск
 
 
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В эфире одна из наших любимых рубрик. Она о том, над чем смеялись беларусы на неделе. Не будем долго размусоливать – ближе к юмору.  Начнем с разогрева – просто фото...
 
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