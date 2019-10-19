Самое смешное в байнете за неделю. 14-20 октября

Источник материала: KYKY

В эфире одна из наших любимых рубрик. Она о том, над чем смеялись беларусы на неделе. Не будем долго размусоливать – ближе к юмору.

Начнем с разогрева – просто фото из twitter, которому не нужны комментарии

МАЗ выпусціў навінку – аўтобус-карлік. pic.twitter.com/KL9X2B7vur — Тэлеканал Белсат (@Belsat_TV) October 16, 2019





Пожалуй, одним из самых громких поводов для смеха стала фотосессия пловчихи в розовом купальнике, защитных очках, шапочке и победоносных надувных нарукавниках, которая ныряла со стремянки в поле. А в награду получила мешок картошки. О самой пловчихе информации найти не удалось — нельзя ни доказать, ни опровергнуть ее беларуское происхождение. Но беларусы уверены, она – «наша».

Так вот оно, море белорусское, бескрайнее. Вот где

креветку ловят! — Сирожа (@assenizator681) October 18, 2019

Вот вы смеетесь, а куда без картофана славянину? — Андрей (@Valen66729983) October 18, 2019

Еще одна новость, которая взорвала беларуские соцсети – минские дворники трясли дерево, чтобы подмести опавшие листья . Поговаривают, что листья трясли, потому что скоро около этого дерева должен пройти президент, но это не точно. Да и реакцию уже не остановить.

А вы думали почему в городе так много листьев? pic.twitter.com/OlCoH4HEGC — крис (@krispastushik) October 16, 2019

я твой дерево шатал! pic.twitter.com/QcvCDdoM1P — Aleksandr Lihach (@A_L_Lihach) October 17, 2019

План по листьям выполняют — Поставь кофе на место! (@PrevedMedved1) October 16, 2019

Вы не видели, в Минске появилась «Табакерка» с солнечными батареями, создатели говорят, что они «за экологию»!

«Дожинки». В стране прошли «Дожинки»

Эти мне больше по душе pic.twitter.com/LWtQoumELz — Alexander Mandrik (@mandr_try_this) October 19, 2019

Кстати, в нашей стране появится настоящий IT-вуз !

В одной IT-стране, где уже есть IT-рота, появится IT-ВУЗ pic.twitter.com/vLzyewnVHj — Усы Лукашенко (@mkbelarus) October 14, 2019

Журналист Алесь Пилецкий на этой неделе путешествовал по России, и вел очень юморной дневник:

А теперь просто лента мемов и историй, которые могут заставить вас посмеяться вслух:

Вот и до нас дошло pic.twitter.com/IJc23cvbIF — Усы Лукашенко (@mkbelarus) October 11, 2019

Што я чую кожны раз, калі заходжу ў краму pic.twitter.com/zv9aZLt75G — Alieś Chackievič (@_Slashman) October 19, 2019

Выборы депутатов седьмого созыва pic.twitter.com/gdgf7FCbyK — Alieś Chackievič (@_Slashman) October 18, 2019

Когда никак не привыкнешь к ремонту pic.twitter.com/aeyT9ZzsRu — snўadanak (@snyadanak) October 16, 2019