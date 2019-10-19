Лондон: Британия выйдет из ЕС 31 октября, несмотря на просьбу об отсрочке

"Европейская правда" со ссылкой на Reuters . Об этом заявляют в британском правительстве, сообщаетсо ссылкой на





"Мы собираемся выйти 31 октября. У нас есть средства и возможность сделать это", - сказал Майкл Гоув, министр, который отвечает за подготовку к Brexit без соглашения.





"Это письмо было отправлено, потому что парламент требовал его отправки ... но парламент не может изменить мнение премьер-министра, парламент не может изменить политику или решимость правительства", - подчеркнул он.





Ранее Джонсон отправил три письма президенту Европейского совета Дональду Туску.





Во-первых, короткую сопроводительную записку от британского посла в ЕС, где объясняется, что правительство просто придерживается закона; во-вторых, неподписанную копию текста, который закон, известный как закон Бенна, заставил его написать; и третий лист, в котором Джонсон сказал, что не хочет отсрочки Brexit.









Туск сказал, что получил просьбу Джонсона.





"Теперь я начну консультироваться с лидерами ЕС о том, как реагировать", - сказал он.





Президент Франции Эммануэль Макрон сказал Джонсону, что Париж требует скорейшего разъяснения ситуации после субботнего голосования за поправку о том, что соглашение с ЕС не будет утверждена до тех пор, пока Палата общин не примет все законы, необходимые для выхода из ЕС.