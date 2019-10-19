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«Аккумуляторщики» ответили Лукашенко: «Почему-то Машеньке можно идти в депутаты, а нам нельзя»

20.10.2019 15:35 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Противники строительства аккумуляторного завода возмущены заявлениями Александра Лукашенко по поводу участия их активистов в парламентских выборах.

В воскресенье 20 октября в центре Бреста собралось порядка 140 человек. Подобные встречи проходят каждое воскресенье с 25 февраля 2018 года, сообщает сайт naviny.by.

В этот раз участники обратили внимание на высказывания Александра Лукашенко 18 октября во время встречи со студентами и преподавателями Академии управления. Так, президент заявил, что этим «аккумуляторщикам» «пофиг этот аккумуляторный завод, они завтра готовы свинтить в Минск и здесь шататься по этой улице и тихонько себя вести или же гвалтом кричать уже на минских площадях».

Именно для этого, по мнению Лукашенко, защитникам понадобилось выдвигаться в депутаты.


— Я была в шоке, услышав такое высказывание президента, — заявила на площади одна из участниц встречи, жительница Бреста. — Почему-то Машеньке (победительница конкурса «Мисс Беларусь-2018» Мария Василевич. — Прим. ред.) можно идти в депутаты, а людям, которые с января прошлого года добиваются закрытия этого опасного предприятия, нельзя!

Отметим, что на выборы в парламент свои кандидатуры выдвинули четыре активиста гражданской кампании против аккумуляторного завода, однако лишь один был зарегистрирован — Владимир Мороз в Брестском-Пограничном избирательном округе № 4. Трем противникам завода в регистрации отказано — Александру Кабанову, Роману Кисляку и Елене Макаревич.
 
Теги: Брест, Минск
 
 
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Противники строительства аккумуляторного завода возмущены заявлениями Александра Лукашенко по поводу участия их активистов в парламентских выборах.
 
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