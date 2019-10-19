|
МТС меняет яйцо на ленту
Источник материала: Партизан
МТС меняет визуальное оформление фирменного стиля. Центральным элементом становится динамичная красная лента, объединённая в единый блок с новым написанием «МТС».
При этом сохраняются ключевые элементы бренда: графический символ в форме яйца и красно-белая цветовая гамма.
Новое визуальное решение отражает динамичность, непрерывное развитие и инновационность компании. Внедрение обновленного фирменного стиля МТС будет проходить поэтапно и начнется с цифровых каналов и рекламы.
Как прокомментировали
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС меняет визуальное оформление фирменного стиля. Центральным элементом становится динамичная красная лента, объединённая в единый блок с новым написанием...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)