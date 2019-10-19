ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

МТС меняет яйцо на ленту

20.10.2019 15:33 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

МТС меняет визуальное оформление фирменного стиля. Центральным элементом становится динамичная красная лента, объединённая в единый блок с новым написанием «МТС».




При этом сохраняются ключевые элементы бренда: графический символ в форме яйца и красно-белая цветовая гамма.

Новое визуальное решение отражает динамичность, непрерывное развитие и инновационность компании. Внедрение обновленного фирменного стиля МТС будет проходить поэтапно и начнется с цифровых каналов и рекламы.

Как прокомментировали Marketing.by в пиар-службе МТС, переход на новую айдентику будет поэтапным. Новый логотип появится прежде всего в цифровых каналах и в рекламных материалах.
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
МТС меняет визуальное оформление фирменного стиля. Центральным элементом становится динамичная красная лента, объединённая в единый блок с новым написанием...
 
Новости дня
Новости разные
 
Беларус стал fashion-дизайнером года в Лос-Анджелесе
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • распродажа итальянских сумок в москве ссылки
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика