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Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Беларуси. Но впереди - заморозки

20.10.2019 17:40 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Рекорд за весь период метеорологических наблюдений был побит в Брагине в минувшие сутки: в этот день потеплело до +23,1°C. Температурный рекорд на всю историю метеонаблюдений побит в Беларуси 19 октября, об этом свидетельствуют данные республиканского гидрометцентра.

Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Беларуси. Но впереди - заморозки

Температурные рекорды уже не раз обновлялись этой осенью: в сентябре был побит ряд антирекордов, а октябрь оказался в стране неожиданно теплым. После короткого перерыва столбики термометров вновь поднялись рекордно высоко.

Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Беларуси. Но впереди - заморозки

Так, 19 октября был побит рекорд за весь период метеорологических наблюдений: в Брагине в этот день потеплело до +23,1°C (в прошлом году воздух на станции прогрелся до +21,1°C).

В Минске вчера было +19,9 градуса (в прошлом году в этот день в столице тоже было непривычно тепло для данного периода – +17,6°C). Воздух рекордно прогрелся почти во всех областных центрах.

Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Беларуси. Но впереди - заморозки

Так, в Гомеле было +21,4 (против +20,7 в прошлом году), в Бресте – +20,3°C (против +19,9°C в далеком 1961-ом), в Гродно потеплело до +19,3°C (а в 1957 году здесь было +17,6°C), а в Витебске – до +17,8°C (против +17,6°C годом ранее).

По прогнозам синоптиков, в ближайшие дни теплая погода в Беларуси сохранится.

Температурный рекорд за всю историю метеонаблюдений побит в Беларуси. Но впереди - заморозки

Похолодание ожидается в республике лишь в середине грядущей рабочей недели, однако несущественное.

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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  Рекорд за весь период метеорологических наблюдений был побит в Брагине в минувшие сутки: в этот день потеплело до +23,1°C. Температурный рекорд на всю историю...
 
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