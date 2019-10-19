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На пожаре в Дзержинском районе мужчина получил многочисленные ожоги
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. 19 октября около пяти утра в деревне Лучицы Дзержинского района на пожаре пострадал мужчина.
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Выясняется причина пожара.
Всего за дежурные сутки в Минской области произошло семь пожаров. Никто не погиб.
Месяцем ранее в Петриковском районе горел один из гаражей.
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Новости Беларуси. 19 октября около пяти утра в деревне Лучицы Дзержинского района на пожаре пострадал мужчина. По сведениям Минского ОУМЧС, загорание случилось в...
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