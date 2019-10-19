|
Ущерб от действий протестующих в Барселоне составит более 2,5 миллионов евро
Источник материала: СТВ
Новости Испании. Еще одна неспокойная ночь в Барселоне. После отказа властей Испании сесть за стол переговоров каталонцы вновь устроили беспорядки на улицах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Мэрия Барселоны уже подсчитала примерный ущерб от действий протестующих – более 2,5 миллионов евро.
Митинги и беспорядки начались в столице Каталонии 14 октября после того, как Верховный суд Испании вынес приговоры 12 каталонским политикам, причастным к проведению незаконного референдума о независимости региона в 2017 году.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Испании. Еще одна неспокойная ночь в Барселоне. После отказа властей Испании сесть за стол переговоров каталонцы вновь устроили беспорядки на улицах,...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)