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Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

20.10.2019 16:56 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости России. Один из пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России найден живым. Его обнаружили сотрудники полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Он не получил серьезных травм. Поиски остальных пропавших продолжаются.

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

Следователи считают, что причиной прорыва нелегальной дамбы стали нарушения при проведении работ.

Прорыв дамбы в Красноярском крае: задержаны директор и несколько сотрудников золотодобывающей компании

Трагедия на артели произошла 19 октября. Жертвами стали 15 человек, более 10 пострадали. 21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.

Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае

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Новости России. Один из пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России найден живым. Его обнаружили сотрудники полиции, сообщили в...
 
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