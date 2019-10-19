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Полиция обнаружила одного из пропавших без вести на прорыве дамбы в Красноярском крае
Источник материала: СТВ
Новости России. Один из пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России найден живым. Его обнаружили сотрудники полиции, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Здоровью пострадавшего ничего не угрожает. Он не получил серьезных травм. Поиски остальных пропавших продолжаются.
Следователи считают, что причиной прорыва нелегальной дамбы стали нарушения при проведении работ.
Трагедия на артели произошла 19 октября. Жертвами стали 15 человек, более 10 пострадали. 21 октября в регионе объявлено днем траура по погибшим.
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Новости России. Один из пропавших без вести в результате прорыва дамбы в Красноярском крае России найден живым. Его обнаружили сотрудники полиции, сообщили в...
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