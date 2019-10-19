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Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров

20.10.2019 16:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда ему приходится узнать, на что он способен. Выйдя победителем из этого испытания, человек обычно меняется в лучшую сторону и больше начинает нравиться себе.

А иногда случаются другие моменты. Те самые, когда ты встречаешь своего кумира и визжишь от восторга. При этом визжат не только простые люди, но и сами знаменитости при виде других знаменитостей.

Предлагаем вам взглянуть на семь примеров таких встреч.

Падение, волосы в вентиляторе и потеря зуба. Девять неловких ситуаций, в которые попадали знаменитости

Ники Минаж и Лорин Хилл

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz

Кеша Роуз Себерт и Джерри Сайнфелд

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz

Дайан Китон и Джастин Бибер

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz

Ещё одна встреча с Джастином Бибером

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz

Встреча с Дэниэлом Рэдклиффом

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz

Дженнифер Лоуренс и Мэтт Деймон

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz

Тамера Маури и Мэрайя Кэри

Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник GIF: YouTube-канал Jane Kravitz

Люди в материале: Ники Минаж, Лорин Хилл, Кеша Роуз Себерт, Джерри Сайнфелд, Дайан Китон, Джастин Бибер, Дэниэл Рэдклифф, Дженнифер Лоуренс, Мэтт Деймон, Тамера Маури, Мэрайя Кэри
 
 
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В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда ему приходится узнать, на что он способен. Выйдя победителем из этого испытания, человек обычно меняется в...
 
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