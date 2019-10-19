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Слёзы, падение на колени и крики. Реакции людей, которые впервые встречают своих кумиров
Источник материала: СТВ
В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда ему приходится узнать, на что он способен. Выйдя победителем из этого испытания, человек обычно меняется в лучшую сторону и больше начинает нравиться себе.
А иногда случаются другие моменты. Те самые, когда ты встречаешь своего кумира и визжишь от восторга. При этом визжат не только простые люди, но и сами знаменитости при виде других знаменитостей.
Предлагаем вам взглянуть на семь примеров таких встреч.
Ники Минаж и Лорин Хилл
Кеша Роуз Себерт и Джерри Сайнфелд
Дайан Китон и Джастин Бибер
Ещё одна встреча с Джастином Бибером
Встреча с Дэниэлом Рэдклиффом
Дженнифер Лоуренс и Мэтт Деймон
Тамера Маури и Мэрайя Кэри
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В жизни каждого человека однажды наступает момент, когда ему приходится узнать, на что он способен. Выйдя победителем из этого испытания, человек обычно меняется в...
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