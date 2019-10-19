Источник материала: Tut.by

Главный тренер «Ислочи» Виталий Жуковский на пресс-конференции после Брест еще дальше от Борисова?">победного матча в Жодино хвалил Александра Глеба и сетовал на лидерские качества молодежи, а Юрий Пунтус пожаловался на потери во вратарской линии. Слова тренеров приводит корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Ислочь»

— Рады победе над квалифицированным соперником. Бывают дни, когда игра не идет, но сегодня все получалось. И погодные условия этому способствовали, и качество газона. Футбол был неплохим. А здесь, в Жодино, как раз широкое поле, много пространства, поэтому всегда получаются интересные игры. Если не ошибаюсь, кстати, мы здесь победили впервые. Очень этому рад. Удавалось и позиционное нападение, и контратаки. Конечно, еще бы увереннее действовать на стандартах, но в составе «Торпедо» хватает высокорослых футболистов.

— Сумасшедший удар удался Мышенко. Чья вина, почему ему не помешали? Кто должен нести ответственность: игроки, которые не накрыли, или вратарь?

— С моей точки показалось, что было метров тридцать. У Мышенко, безусловно, хороший удар. Хаткевич под мяч подстраивался, но, увы, не рассчитал его отскок. Благо «Торпедо» больше не било издали. Мы боялись этого с учетом того, что в составе жодинцев достаточно исполнителей с хорошим ударом. Однако они, повторюсь, сегодня били мало.

— Афанасьев после матча выкажет Янсане пару ласковых?

— Это их дело. Это значит, что команда живет. Самое плохое, если у футболистов есть «абыякавасць», говоря белорусским языком. Так что это нормально для коллектива. И здорово, что у нас сегодня был Комаровский. Вроде бы и было 22 футболиста, а Комаровского все равно не хватало. Причем сегодня он играл лишь на 50 процентов своей готовности.

Проблема в том, что мы не можем отыскать молодых футболистов, способных так же проявлять лидерские качества. И то, что сделал Комаровский, дорогого стоит. Хотя, для его голов постаралась вся команды. Но прежде всего — характер! Вот, выходит Глеб.

Многие пишут, что он пешеход. Но вытеснить его из состава сложно — опять же, характер. Хочется, чтобы он был и у молодых. Но старшее поколение игроков воспитывала улица, а сейчас их воспитывает «Playstation». Так что мне нравится, когда ребята предъявляют друг другу претензии. Значит, в команде существует коммуникация.

Юрий Пунтус: Ничего не остается, кроме как поздравить соперника. И извиниться за нашу игру.

— Мне по горячим следам говорить тяжело. Игру мы однозначно проиграли. «Ислочь» была сильнее нас. В ее составе был Комаровский — самый видный на поле футболист. После второго гола, пропущенного с пенальти, уже стали пытаться спасти игру, где-то оголяли зоны, стала нарушаться дисциплина. У «Ислочи» появлялось больше моментов. А вот почему у нас не шла игра до этого гола, не понятно. Был невзрачный футбол.

Соперник тоже не сильно много создавал моментов, однако все равно забил. Этот гол «Торпедо» немного надломил. А когда получили пенальти, случилось то, что случилось. Ребята попросту расклеились. Потом вроде бы вернулись в матч, но вновь сказалось исполнительское мастерство Комаровского.

Что ж, ничего не остается, кроме как поздравить соперника. И извиниться за нашу игру. Вчера как бы получили подарок в виде поражение от «Динамо», а в итоге либо перегорели, либо… Я как тренер игрой недоволен. Игра в нашем исполнении была не нашей. Плохой. А в деталях предстоит разобраться.

— Это большая проблема, что в лазарете много игроков?

— Не сказал бы, что их много. Просто проблемы на вратарской позиции. А что касается полевых, то на Щербо уже давно не рассчитываем. Плюс Левицкий, да.

Главная проблема, что нет Горбунова, а вчера еще и потеряли Козлова — парня, который играет в воротах за дубль. Оба выбыли до конца сезона. Причем у Козлова черепно- мозговая травма. Дай бог ему здоровья, чтобы вернулся в футбол, ведь травма серьезная, а парень молодой.

Может, сегодня не совсем я угадал с составом. Николаевич необъяснимым образом выпал из игры. Не лучший день был у Климовича. Поэтому, собственно, их и заменил.

Напомним, что «Ислочь» после победы над «автозаводцами» обошла «Торпедо-БелАЗ» в турнирной таблице. Теперь до минского «Динамо» и четвертого места всего четыре балла за пять туров до финиша. Причем, у столичной команды завершающий отрезок тяжелее.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 24 19 4 1 59 16 61 2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57 3 Шахтер 23 17 3 3 47 14 54 4 Динамо (Минск) 24 14 3 7 35 25 45 5 Ислочь 25 12 5 8 35 29 41 6 Торпедо-БелАЗ 25 12 5 8 34 30 41