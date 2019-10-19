ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

Как перестать отвлекаться на смартфон? Психолог рассказывает о приемах самоконтроля

20.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Вороновская газета

Американские ученые провели исследования, где пытались выяснить, насколько постоянное отвлечение на смартфоны снижает продуктивность. Результаты ошеломили — даже выключенный смартфон, находящийся в поле зрения, способен снизить концентрацию внимания и скорость работы. Психолог из Санкт-Петербурга рассказывает, что можно сделать для того, чтобы продуктивность не страдала из-за телефона.

«Лучшее средство борьбы с зависимостью — исключить их полностью из своей жизни, но с гаджетами оно представляется невыполнимым. Однако есть приемы, которые минимизируют их негативное влияние».

Уберите телефон или планшет из поля зрения

Ту действует правило — с глаз долой из сердца вон. Во время работы положите телефон в сумку или оставьте в другой комнате, предварительно отключив звук.

Пользуйтесь смартфоном только в отведенное время (для развлечений)

Здесь можно провести аналогию с диетой — если отказывать себе во всем и сразу, то неизбежны срывы и понурое настроение. Внимательно изучите свой график, отведите время, когда вы можете посмотреть любимый сериал, а когда пролистать ленты новостей в социальных сетях.

Установите специальное приложение, которое контролирует время, проведенное «в смартфоне»

Для тех, кому два предыдущих совета не помогают, можно установить приложение-контролер. Вы заранее устанавливаете себе лимит в день, и как только он будет исчерпан, приложение об этом сообщит. Для тех, кому совсем сложно себя контролировать, можно поставить функцию блокировки при исчерпании лимита.

medikforum.ru
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Американские ученые провели исследования, где пытались выяснить, насколько постоянное отвлечение на смартфоны снижает продуктивность. Результаты ошеломили —...
 
Новости дня
Новости разные
 
«Приштина похожа на маленький Нью-Йорк». На кемпере по Европе (часть вторая)
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика