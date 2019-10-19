Как перестать отвлекаться на смартфон? Психолог рассказывает о приемах самоконтроля

Источник материала: Вороновская газета

Американские ученые провели исследования, где пытались выяснить, насколько постоянное отвлечение на смартфоны снижает продуктивность. Результаты ошеломили — даже выключенный смартфон, находящийся в поле зрения, способен снизить концентрацию внимания и скорость работы. Психолог из Санкт-Петербурга рассказывает, что можно сделать для того, чтобы продуктивность не страдала из-за телефона.

«Лучшее средство борьбы с зависимостью — исключить их полностью из своей жизни, но с гаджетами оно представляется невыполнимым. Однако есть приемы, которые минимизируют их негативное влияние».

Уберите телефон или планшет из поля зрения

Ту действует правило — с глаз долой из сердца вон. Во время работы положите телефон в сумку или оставьте в другой комнате, предварительно отключив звук.

Пользуйтесь смартфоном только в отведенное время (для развлечений)

Здесь можно провести аналогию с диетой — если отказывать себе во всем и сразу, то неизбежны срывы и понурое настроение. Внимательно изучите свой график, отведите время, когда вы можете посмотреть любимый сериал, а когда пролистать ленты новостей в социальных сетях.

Установите специальное приложение, которое контролирует время, проведенное «в смартфоне»

Для тех, кому два предыдущих совета не помогают, можно установить приложение-контролер. Вы заранее устанавливаете себе лимит в день, и как только он будет исчерпан, приложение об этом сообщит. Для тех, кому совсем сложно себя контролировать, можно поставить функцию блокировки при исчерпании лимита.

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