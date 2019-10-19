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В Беларуси побит осенний температурный рекорд. До скольких градусов подскочил столбик термометра?

20.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В Беларуси побит осенний температурный рекорд. До скольких градусов подскочил столбик термометра?

По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, самые выдающиеся результаты были зафиксированы в Минске и Бресте. Так, максимальная температура в столице достигла +20,2 градусов. Прежний температурный рекорд был в 1907 году — +20.

14 октября в Бресте — столбик термометра показывал +24,4. Это на градус выше предыдущего максимума, который был зафиксирован 40 лет назад.

В Гродно столбик термометра показывал +19,3 градуса. До этого максимальная температура, до которой прогревался воздух в западной части Беларуси составляла +17,6. Такие данные были зарегистрированы в 1957 году.

В Витебске и Гомеле самые высокие температуры для белорусской осени были зафиксированы в прошлом году. Тогда в городе, где проходит «Славянский базар», на улице было +17,6. За эту неделю максимальная температура – +17,8.

В Гомеле же в 2018 году было +20,7. В этом – +21,4.

https://grodnonews.by/

 
Теги: Брест, Витебск
 
 
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По данным Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды, самые выдающиеся результаты были...
 
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