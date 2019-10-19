Источник материала: Mir24.TV Belarus

В Беларуси прошли международные соревнования и этап Кубка мира по выездке. На конном манеже выступили спортивные пары из Беларуси, России, Украины, Литвы, Молдовы и Малайзии. Кроме медалей участники боролись за лицензии на Олимпийские игры в Токио, сообщает «МИР 24».

«Идет сейчас отбор в олимпийский рейтинг. Малайзия приехала, им нужно набирать баллы, они пытаются попасть на Олимпиаду. Также и россияне, и белорусы тоже набирают баллы. Что касается этапа Кубка мира, тот, кто набирает большее количество баллов, попадает в финал Кубка мира, который в следующем году в апреле пройдет в Лас-Вегасе», – сказал председатель Федерации конного спорта республики Сергей Дражин.

Этапы Кубка мира и международные соревнования по выездке проходят в Беларуси ежегодно и всегда получают высокую оценку международных экспертов.