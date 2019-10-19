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Пинск разгромил Горки со счетом 6:0

20.10.2019 — Разное | Горецкий вестник  
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Источник материала: Горецкий вестник


 

В очередном матче второй лиги чемпионата Беларуси по футболу команда «ДЮСШ-3-Стэнлес» из Пинска разгромила дома ФК “Горки”. Встреча завершилась со счетом 6:0.

 

Пинск разгромил Горки со счетом 6:0
Фото – vk.com/pinsksw_news_sport

 

Пять голов в горецкие ворота забил Виталий Рушницкий, один мяч на счету Дмитрия Малашицкого.

 

Пинск разгромил Горки со счетом 6:0
 Фото – vk.com/pinsksw_news_sport

 

Турнирная таблица после 26-го тура выглядит следующим образом:

 

Пинск разгромил Горки со счетом 6:0
Источник – vk.com/belarus_league3

 
Теги: Могилев
 
 
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  В очередном матче второй лиги чемпионата Беларуси по футболу команда «ДЮСШ-3-Стэнлес» из Пинска разгромила дома ФК “Горки”. Встреча завершилась со счетом 6:0.    ...
 
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