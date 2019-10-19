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Пинск разгромил Горки со счетом 6:0
20.10.2019 — Разное | Горецкий вестник
Источник материала: Горецкий вестник
В очередном матче второй лиги чемпионата Беларуси по футболу команда «ДЮСШ-3-Стэнлес» из Пинска
Пять голов в горецкие ворота забил Виталий Рушницкий, один мяч на счету Дмитрия Малашицкого.
Турнирная таблица после 26-го тура выглядит следующим образом:
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В очередном матче второй лиги чемпионата Беларуси по футболу команда «ДЮСШ-3-Стэнлес» из Пинска разгромила дома ФК “Горки”. Встреча завершилась со счетом 6:0. ...
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