Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

Источник материала: Ивьевский край

Девять команд подали заявки для участи в турнире по мини-футболу на Кубок газеты «Іўеўскі край»! Такого количества желающих побороться за главный трофей соревнований, пожалуй, никогда и не было.

В субботу состоялись первые игры, где команды были разбиты на две группы. В группе А уверенно лидировала команда ДРСУ-156, набравшая 12 очков. Девять очков у ивьевского «Коммунальника», участника этой же подгруппы.

В группе В лидировали команды Ивьевского РОВД и «Чернели», набравшие по 7 очков.

Развязка турнира – 26 октября на стадионе Ивьевской СШ. Приходите поддержать любимую команду!























