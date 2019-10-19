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Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

20.10.2019 — Разное | Ивьевский край  
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Источник материала: Ивьевский край

Девять команд подали заявки для участи в турнире по мини-футболу на Кубок газеты «Іўеўскі край»! Такого количества желающих побороться за главный трофей соревнований, пожалуй, никогда и не было. 

В субботу состоялись первые игры, где команды были разбиты на две группы. В группе А уверенно лидировала команда ДРСУ-156, набравшая 12 очков. Девять очков у ивьевского «Коммунальника», участника этой же подгруппы. 

В группе В лидировали команды Ивьевского РОВД и «Чернели», набравшие по 7 очков.

Развязка турнира – 26 октября на стадионе Ивьевской СШ. Приходите поддержать любимую команду!

Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

Рекордное количество команд принимает участие в турнире по мини-футболу на Кубок «Іўеўскага краю»

 
 
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Девять команд подали заявки для участи в турнире по мини-футболу на Кубок газеты «Іўеўскі край»! Такого количества желающих побороться за главный трофей...
 
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