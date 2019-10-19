|
В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Первые шаги, первые слова. Максим Громоздов всегда и во всем был ранним. У маленького могилевчанина в четыре года от зубов отскакивает таблица умножения, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Вместо игрушек – книги и прописи. Чтение, письмо, английский – любимые занятия Максима. Последнее увлечение мальчика – космос, звезды и планеты. О них Максим знает лучше любого старшеклассника. Расстояние от Земли до Солнца. Плотность звезд и температура каждой планеты Солнечной системы.
Диана Громоздова, мама Максима:
Увлеченный космическим пространством малыш сейчас мечтает о профессии астронома. Но родители ставок пока не делают. Ведь сын, досконально изучив один объект, с энтузиазмом берется за следующий.
Максим ходит в обычную группу детского сада, с удовольствием делится знаниями с ровесниками. А воспитатели в свободную минуту, видя, с какой легкостью даются мальчику знания, стараются заниматься по отдельной программе.
Алеся Лаппо, воспитатель дошкольного центра развития ребенка:
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В 4 года изучает плотность звёзд и расстояние от Земли до Солнца. Рассказываем про мальчика, который мечтает стать астрономом
Новости Беларуси. Первые шаги, первые слова. Максим Громоздов всегда и во всем был ранним. У маленького могилевчанина в четыре года от зубов отскакивает таблица...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)