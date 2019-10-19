«Белорусский Кулибин»: житель глубинки изобретает велосипеды для пенсионеров

Источник материала: Mir24.TV Belarus

80-летний Виктор Родченко из белорусской глубинки создает транспорт для пенсионеров. На счету местного Кулибина почти сотня моделей, и все разные, сообщает корреспондент «МИР 24» Ольга Баранова.

В магазин Виктор Зиновьевич летит на своем «Пегасе». Не велосипед, а романтика на колесах, шутит изобретатель. «Центр тяжести очень низкий, пенсионер не упадет. Садиться легко, крутить легко, считай, полулежа. Это ведь намного лучше, чем на серийном, когда сидишь, согнувшись», – отметил он.

В Заполье велосипед вообще чуть ли не главный транспорт, а этот – трехколесный, с большим сидением. Да еще и с крышей в виде аиста. Первый велосипед Виктор Зиновьевич собрал лет 50 назад, для сына. Сегодня во дворе дома – велоцарство: прогулочные, грузовые.

Пилит, варит, собирает – все своими руками. Материалы для новых моделей получает, разбирая старые. В велосипедах Виктора Зиновьевича заводское - только колеса, звездочки да цепи. «Когда сделаю, садишься на свою самоделку и тебя будто что-то обволакивает. Это ведь твоя энергия во всех частях. И тогда такое удовольствие получаешь», – рассказал изобретатель.

Конструктор как-то посчитал, что благодаря своим грузовым велосипедам он не пользовался машиной и за многие годы сэкономил тонн пять бензина. Педали его поделок крутят и сельчане. «Можно за продуктами в магазин съездить. Здесь недалеко, по асфальту легко проехать», – сказал житель деревни Заполье.

Велосипеды мастер делает не по чертежам, на листах только эскизы. Помогает художественное образование. Все идеи держит в голове. По его словам, если есть все детали, на новинку нужна всего неделя. Однако одними велосипедами его фантазия не заканчивается: очки, тренажер, кровать из дерева. Глядя, как Виктор Зиновьевич использует ее для зарядки, едва ли поверишь, что ему 82.