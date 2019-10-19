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«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Минск принял осенний модный марафон. Главное событие белорусской модной индустрии – Belarus Fashion Week – удивила новым форматом. Впервые модный фестиваль сменил локацию, и, как утверждают модные критики, благодаря этому вышел на новый уровень, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
С локацией моды, стиля и драйва на этот раз помог определиться крупнейший белорусский застройщик – компания Dana Holdings.
В двухэтажном стилобате дома с фасадом на Национальную библиотеку разместился не только подиум, но и площадки для мастер-классов и шоурумов. Почему гостям Недели моды пришелся по душе дом «Микеланджело» и как новая концепция поможет молодым брендам, узнавали наши корреспонденты.
Всю неделю на этом паркинге горит только «зеленый свет» непредсказуемым сочетаниям, отсутствию рамок и смелым экспериментам. В общем, всему, за что ратуют современные дизайнеры. Символично же. Более располагающую к творчеству и модному настроению атмосферу сложно представить.
Янина Гончарова, основатель Belarus Fashion Week, председатель РОО «Белорусская палата моды»:
Место выбиралось с учетом инфраструктуры: всем должно быть удобно. Удобно в первую очередь гостям показа. Тем, кто перемещается на автомобиле должно быть удобно, тем, кто перемещается на метро, должно быть удобно. Здесь это месторасположение идеально.
Топовые показы в последнее время редко обходятся без креативного выбора локации. Модели могут дефилировать по взлетной полосе и платформе метро, цехам и даже римским фонтанам. Новая прописка недели моды в доме «Микеланджело» передала энергетику современного Минска.
Организаторам потребовалось лишь установить специально созданную световую систему – получился импровизированный подиум для идеального дефиле. Профи из фэшн-индустрии уже называют этот район самым стильным и модным в белорусской столице.
Франческо Беллини, модный фотограф (Италия):
Один из первых показов – коллекция от бренда Jovana S Couture. Наряды демонстрировались на подиумах Лондона и Дубая, и вот теперь – в Минске. Два самых дорогих наряда еще до показа приобрела поклонница бренда из Монако.
Йована Стоилкович, дизайнер (Сербия):
Мои наряды элегантные и роскошные, для красной дорожки. Поэтому интересно: мы на паркинге, и это только подчеркнет эффект моей коллекции.
Традиционно «Белорусская неделя моды» дает шанс и молодым талантам. На этой неделе стилобат дома «Микеланджело – мекка для шопоголиков. Концепция pop-up store отлично вписалась в новый формат модного фестиваля. Этакий модный маркет с эффектом вспышки – кратковременный, но концентрированный. Свои шоурумы организовали более 40 дизайнеров.
После завершения Fashion Week многофункциональный комплекс «Маяк Минска» станет еще более стильным, культовым и притягательным, в том числе и для покупки здесь коммерческой недвижимости. Помещения коммерческого назначения в домах «Микеланджело», «Шуманович», «Хруцкий» и «Да Винчи» уже сегодня пользуются повышенным спросом.
Такая покупка – инвестиция, которая минимум в три раза выгоднее банковских валютных депозитов. При сдаче в аренду доходность коммерческой недвижимости такого уровня не менее 9-15%. А можно вести здесь и собственный успешный бизнес. Судя по популярности места, проблем с клиентами в «Маяке Минска» никогда не будет.
Неделя моды завершилась, а в декоре из мрамора и венецианского стекла на месте шоурумов в доме «Микеланджело» в стильном торговом центре вскоре откроются модные магазины, кафе и салоны.
Стать их владельцем еще можно успеть – у Dana Holdings есть и интересные предложения на любой вкус, и отличные варианты финансирования покупки. И все это – в лучшем месте столицы и с видом на «алмаз» Национальной библиотеки.
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«Это место органично подходит для современной дизайнерской одежды». Новый формат Belarus Fashion Week
Новости Беларуси. Минск принял осенний модный марафон. Главное событие белорусской модной индустрии – Belarus Fashion Week – удивила новым форматом. Впервые модный...
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