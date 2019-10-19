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«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Цифра недели (к сожалению, с негативной коннотацией). Более 1,5 миллиарда долларов или 3 % от валового внутреннего продукта – потери, связанные с деятельностью недобросовестных посредников, по сути, перекупщиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они покупают товары у производителей, а после перепродают конечному потребителю втридорога.
Юлия Огнева, СТВ:
Комитет государственного контроля предложил выход: обязательное согласование закупок, если они осуществляются за счет государственных денег.
Это всего лишь 65-я и 66-я купюры… Вот он, предел риска. В служебном кабинете одного из сотрудников «Минсктранса» и участника махинаций нашли долларовые «заначки». Должностные лица предприятия систематически получали деньги от посреднических коммерческих структур за так называемое благоприятное решение вопросов по поставкам запчастей и горюче-смазочных материалов.
Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:
Еще один «везучий случай», только уже в деле нескольких мясокомбинатов страны. Покупка технических условий с пищевыми добавками, завышенными по цене. Хотя у предприятий есть собственные технологи, в обязанностях которых разрабатывать рецептуру.
Егор Фетисов, начальник отдела контроля за работой предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, Комитета государственного контроля Беларуси:
Виктория Ходосок, корреспондент:
3 % ВВП «съедают» нечистые на руку дельцы. Только с начала 2019 года выявлено 73 факта. Сумму убытков специалисты уже подсчитали: более 1,5 миллиардов долларов.
Речь о современных «спекулянтах». «Порядочные» посредники нужны: с некоторыми работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями.
Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Навести порядок в этом направлении требует Президент, говоря прямо: не воруйте у государства (по сути, у простого народа).
«Сражаться» придется, расставляя дополнительные барьеры. Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту.
История про то, что красиво жить не запретишь – хоть и не всю жизнь. Более 10 лет руководитель-умелец поставлял медоборудование и расходные материалы от известного производителя на миллионы долларов каждый год. Нюанс – по цене в три-четыре раза дороже.
Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси – директор Департамента финансовых расследований:
Получается, что причастных к нечестными играм всегда вычислят, и наказание все же будет. И главное – за дело.
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«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси
Новости Беларуси. Цифра недели (к сожалению, с негативной коннотацией). Более 1,5 миллиарда долларов или 3 % от валового внутреннего продукта – потери, связанные с...
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