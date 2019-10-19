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«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

20.10.2019 19:47 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Цифра недели (к сожалению, с негативной коннотацией). Более 1,5 миллиарда долларов или 3 % от валового внутреннего продукта – потери, связанные с деятельностью недобросовестных посредников, по сути, перекупщиков, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Они покупают товары у производителей, а после перепродают конечному потребителю втридорога.

Юлия Огнева, СТВ:
Казалось бы: отчего предприятиям не исключить посредническую схему? Ведь всяко лучше без лишнего звена – можно и потери снизить, и рентабельность повысить. Но вопрос этот потому и краеугольный, что ответ на него очевиден, да отнюдь не все берут его за основу. Вот и получается, что ущерб в некоторых случаях баснословный. И с этим нужно что-то делать, причем без промедлений.

Комитет государственного контроля предложил выход: обязательное согласование закупок, если они осуществляются за счет государственных денег.

С подробностями инициативы – корреспондент Виктория Ходосок.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Это всего лишь 65-я и 66-я купюры… Вот он, предел риска. В служебном кабинете одного из сотрудников «Минсктранса» и участника махинаций нашли долларовые «заначки». Должностные лица предприятия систематически получали деньги от посреднических коммерческих структур за так называемое благоприятное решение вопросов по поставкам запчастей и горюче-смазочных материалов.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Валерий Щербун, заместитель начальника управления Департамента финансовых расследований КГК Беларуси по Минской области и городу Минску:
Все должностные лица были задержаны с поличным при получении денег. При проведении осмотра в рабочем кабинете одного из задержанных обнаружены денежные средства в банковских упаковках на общую сумму 30 тысяч долларов США и банковские облигации четырех белорусских банков на предъявителя на общую сумму полмиллиона долларов США. В настоящее время в отношении указанных должностных лиц возбуждены уголовные дела по статье 430 (получение взятки) Уголовного кодекса Республики Беларусь.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Еще один «везучий случай», только уже в деле нескольких мясокомбинатов страны. Покупка технических условий с пищевыми добавками, завышенными по цене. Хотя у предприятий есть собственные технологи, в обязанностях которых разрабатывать рецептуру.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Егор Фетисов, начальник отдела контроля за работой предприятий, перерабатывающих сельскохозяйственную продукцию, Комитета государственного контроля Беларуси:
В отдельных случаях разница между ценой приобретения по импорту данных добавок и конченой ценой реализации на мясокомбинаты достигала свыше 300 %. Только по пяти мясокомбинатам за 2017-2018 годы это разница составила более 2 миллионов долларов США. Нужно понимать, что эту разницу оплачивают обычные потребители при приобретении продукции в тех же магазинах. Она ложится на себестоимость продукции. И занимает доля этих комплексных пищевых добавок в себестоимость порядка 5 %.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Виктория Ходосок, корреспондент:
Примеров недобросовестного посредничества десятки, «хитрые схемы» выстраиваются в самых разных отраслях. Проценты накручиваются очень лихо. Как результат – «золотой товар», который приобретается ради большой выгоды.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

3 % ВВП «съедают» нечистые на руку дельцы. Только с начала 2019 года выявлено 73 факта. Сумму убытков специалисты уже подсчитали: более 1,5 миллиардов долларов.

Речь о современных «спекулянтах». «Порядочные» посредники нужны: с некоторыми работать даже выгоднее, чем напрямую с производителями.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Алексей Стук, заместитель генерального прокурора Беларуси:
Полностью исключить посредников из современного товарооборота невозможно, потому что они тоже на определенном этапе и в определенном размере играют свою положительную роль. Потому что если они вкладывают и запрашивают цену за свои услуги, которые соразмерны их трудозатратам, то, наверное, это возможно и приемлемо.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Леонид Анфимов, председатель Комитета государственного контроля Беларуси:
Кстати, у многих посредников, и я сталкивался лично с ними, цены даже ниже, чем цена производителя, потому что он получает определенную дилерскую скидку у производителя. Знаете, что посредники многие работают по упрощенной системе налогообложения, пользуясь определенными льготами. Продают по ценам вполне приемлемым для того, чтобы с ними работали. Поэтому заслоны на пути вот таких добросовестных посредников никто не собирается ставить.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Навести порядок в этом направлении требует Президент, говоря прямо: не воруйте у государства (по сути, у простого народа).

Рост пенсий, борьба с посредниками и курс на импортозамещение: Президент провёл рабочую встречу с премьер-министром

«Сражаться» придется, расставляя дополнительные барьеры. Проект указа по борьбе с недобросовестным посредничеством внесли на рассмотрение Президенту.

Убытки более чем в 1,5 млрд долларов и важные детали проекта указа по борьбе с недобросовестными посредниками. Репортаж СТВ

Леонид Анфимов: «3 % ВВП оседает в карманах дельцов»

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

История про то, что красиво жить не запретишь – хоть и не всю жизнь. Более 10 лет руководитель-умелец поставлял медоборудование и расходные материалы от известного производителя на миллионы долларов каждый год. Нюанс – по цене в три-четыре раза дороже.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Игорь Маршалов, заместитель председателя Комитета государственного контроля Беларуси – директор Департамента финансовых расследований:
Данный гражданин нормально себя чувствовал, жил в квартире в Австрии, имел во Франции на Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты стоимостью 800 тысяч евро, квартиры. Еще и взятки раздавал различным должностным лицам в системе здравоохранения.

«На Лазурном берегу дом, успел поменять три яхты». Рассказываем про крупные схемы недобросовестного посредничества в Беларуси

Получается, что причастных к нечестными играм всегда вычислят, и наказание все же будет. И главное – за дело.

Люди в материале: Юлия Огнева, Валерий Щербун, Егор Фетисов, Виктория Ходосок, Алексей Стук, Леонид Анфимов, Игорь Маршалов
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Цифра недели (к сожалению, с негативной коннотацией). Более 1,5 миллиарда долларов или 3 % от валового внутреннего продукта – потери, связанные с...
 
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