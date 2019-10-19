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Маленькие гении Беларуси. 5 уникальных историй про детей с выдающимися способностями

20.10.2019 19:36 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Продолжая тему образования в контексте необходимости трансформации образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.

Юлия Огнева, СТВ:
Мне подумалось вот о чем: можно сколько угодно формировать новую систему, главное, чтобы было кого в ней обучать. И чтобы в обучении было заинтересовано не столько государство, сколько учителя, родители и сами дети.

Маленькие гении Беларуси. 5 уникальных историй про детей с выдающимися способностями

Пока в этом плане ситуация далека от идеальной. Впрочем, все это звенья одной цепи. Как говорится, когда хорошо, тогда хорошо. Когда механизм правильный, каждый его элемент не только работает сам по себе, но и способствует работе всех остальных элементов.

Маленькие гении Беларуси. 5 уникальных историй про детей с выдающимися способностями

И что, может быть, еще более важно сегодня: он приспособлен к быстрому развитию – встроить новый элемент в изначально правильно работающую систему не составляет труда. Просто нужно понять как и не бояться.

Маленькие гении Беларуси. 5 уникальных историй про детей с выдающимися способностями

Не мы такие – мир такой. Слишком уж быстро он меняется, чтобы закрыть на это глаза и не научить наших детей реагировать на эти изменения. Тем более наши дети – большие молодцы, а есть и вовсе с замахом на гениальность. Ребята с исключительными способностями – в репортаже Ирины Недобоевой.

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Новости Беларуси. Продолжая тему образования в контексте необходимости трансформации образования, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:Мне...
 
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