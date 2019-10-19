Источник материала: Новости Волковыска

Просто лето какое-то! На уходящей неделе пять раз обновлялись температурные рекорды дня Волковыщины.

14 октября воздух прогрелся до +22,2 градуса. Прежний максимум был зафиксирован в 1993-м (21,2).

15 октября +21.8 градуса против +20.2 в 1969-м.

16 октября +21.7 градуса против +21.4 в 1979 году.

19 октября +20.9 градуса против +18.4 в 1957-м.

И сегодня на 12 часов дня было зафиксировано +19.9 градуса, что на целых 3.3 градуса выше, чем пять лет назад.

В ближайшие сутки, по прогнозу синоптиков, очень теплая погода сохранится. Это означает, что 21 октября в Волковыске может быть побит рекорд дня 50-летней давности (+16,8).