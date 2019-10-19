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Сенсация в Могилеве: «Шахтер» проиграл аутсайдеру чемпионата. Брест проигрывает Слуцку
Источник материала: Партизан
19 октября после паузы, связанной с играми сборной, возобновился чемпионат Беларуси по футболу. В Борисове случилась сенсация — БАТЭ потерял очки в матче с аутсайдером из Гомеля, сильно осложнив свое положение в чемпионской гонке.
Вторая сенсация случилась в Могилеве, где «Дняпро-МЧЗ» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0! Таким образом, команды из Борисова и Солигорска преподнесли Бресту царские подарки в чемпионской гонке.
В Минске «Динамо» довольно неожиданно проиграло «Витебску», а один из голов в ворота столичного клуба забил Артем Гуренко — сын главного тренера динамовской команды.
Центральный матч тура прошел сегодня в Жодино, где «Торпедо-Белаз» сыграло против «Ислочи» и было бито «волками» со счетом 1:3. Напомним, что обе команды еще претендуют на четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы.
У команды Юрия Пунтуса был неплохой шанс практически догнать минских динамовцев, которые вчера проиграли. Но парни Виталия Жуковского удивили ветерана тренерского цеха Беларуси и вот уже сами обошли «автозаводцев» в турнирной таблице по дополнительным показателям.
После этого тура «Ислочь» на четыре очка отстает от столичного «Динамо». У команды Сергея Гуренко тяжелый финиш в этом чемпионате! Ей предстоит сыграть против жодинского клуба, БАТЭ и в последнем туре против лидера чемпионата из Бреста.
Впрочем, и у «торпедовцев» и «Ислочи» в календаре есть игры с лидерами. Для этих команд начинается непростой отрезок, что, конечно, не может не радовать нейтральных болельщиков.
«Студенты» попробуют дать бой «Городее», чтобы еще дальше отойти от зоны вылета.
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19 октября после паузы, связанной с играми сборной, возобновился чемпионат Беларуси по футболу. В Борисове случилась сенсация — БАТЭ потерял очки в матче с...
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