ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете»

20.10.2019 19:20 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусы ответили на предложения Минобороны.

Новость о том, что срочную службу в армии включат в страховой стаж, вызвала бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць».

Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен», — отмечают в ведомстве.

При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.

Новость тут же вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. «Сколько лет чиновникам понадобилось, чтобы понять очевидные вещи?» -- вопрошают белорусы.

В целом люди поддержали решение властей. Но предложили и свои варианты:

«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете».

«Я б вообще армию отменил».


«Надо не просто включать армейскую службу в страховой стаж, а считать год за два, как моложавым военпенсам. Чем они лучше сержантов и рядовых?»

Другие же интересуются:

«Пенсию мне тоже пересчитают и доплатят за все время, где меня кинуло государство?»

Тем не менее очень многих возмутило, что декретный отпуск решили не включать в страховой стаж.

«Вот сначала рожай много детей, а потом остаться без пенсии. Прекрасно!»

«3,6,9 лет по сравнении с полутора годами в армии! Женщины теряют больше, и к пенсии окажется только социальная».

«Перестаньте рожать -- и очень быстро декретный включат в страховой стаж».

«Ну и призывайте дальше к увеличению рождаемости, с таким отношением в скором времени в армии служить будет некому. Страна для жизни».

«Что тут комментировать? На носу две «избирательные» компании. Через год-два бюджет ляжет и все отыграют обратно...»Белорусы ответили на предложения Минобороны.

Новость о том, что срочную службу в армии включат в страховой стаж, вызвала бурную реакцию сети, пишет «Салiдарнасць».

Как сообщают в Минобороны, которое добивалось этого нововведения, правительство разработало меры по повышению статуса военнослужащих срочной военной службы. «Пакет мотивационных мер представлен президенту и одобрен», — отмечают в ведомстве.

При этом по учебе в вузе и декретному отпуску, включение в страховой стаж которых обсуждалось наряду со службой в армии, власти изменения не приняли.

Новость тут же вызвала бурную реакцию интернет-пользователей. «Сколько лет чиновникам понадобилось, чтобы понять очевидные вещи?» -- вопрошают белорусы.

В целом люди поддержали решение властей. Но предложили и свои варианты:

«Давайте квартиры дембелям. Сами бегать от призывников будете».

«Я б вообще армию отменил».

«Надо не просто включать армейскую службу в страховой стаж, а считать год за два, как моложавым военпенсам. Чем они лучше сержантов и рядовых?»

Другие же интересуются:

«Пенсию мне тоже пересчитают и доплатят за все время, где меня кинуло государство?»

Тем не менее очень многих возмутило, что декретный отпуск решили не включать в страховой стаж.

«Вот сначала рожай много детей, а потом остаться без пенсии. Прекрасно!»

«3,6,9 лет по сравнении с полутора годами в армии! Женщины теряют больше, и к пенсии окажется только социальная».

«Перестаньте рожать -- и очень быстро декретный включат в страховой стаж».

«Ну и призывайте дальше к увеличению рождаемости, с таким отношением в скором времени в армии служить будет некому. Страна для жизни».

«Что тут комментировать? На носу две «избирательные» компании. Через год-два бюджет ляжет и все отыграют обратно...»
 
Теги: Новости
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусы ответили на предложения Минобороны.
 
Новости дня
Новости разные
 
В Бресте начались учения десантников из Беларуси и России
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика