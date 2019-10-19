ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще

В Бресте начались учения десантников из Беларуси и России

20.10.2019 19:07 — Разное | Партизан  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: Партизан

Белорусские и российские десантники начали совместные учения. В Брест с этой целью прибыли десантники 106-й гвардейской дивизии из России. С белорусской стороны в учениях принимают участие солдаты 38-й отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады, сообщает сайт Минобороны.

В совместных белорусско-российских учениях примут участие 900 военнослужащих, 250 единиц боевой техники, а также авиация. Активная фаза учений пройдет всего четыре дня: с 21 до 25 октября, передает "Белсат".

Солдаты будут учиться десантироваться, вести разведывательные действия. Запланирована и практическая стрельба штурмовой авиации.


Несмотря на то, что учения начнутся только сейчас, российские военные находятся в нашей стране уже с 12 октября. В течение недели белорусская сторона устраивала для них культурно-развлекательные мероприятия. Военные с востока побывали в разных местах Брестчины. Посетили многочисленные музеи.
 
Теги: Брест
 
 
Ссылка на источник 0
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусские и российские десантники начали совместные учения. В Брест с этой целью прибыли десантники 106-й гвардейской дивизии из России. С белорусской стороны в...
 
Новости дня
Новости разные
 
Пинск разгромил Горки со счетом 6:0
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

19.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Днепровская правда (Дуюровно)
Чырвоны прамень
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
Асiповiцкi край
Святло кастрычнiка (Мстиславль)
20.10.2019
Mir24.TV Belarus
Полесская правда
Гарадоцкi веснiк
Газета Авангард
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿

Партнёры

  • 21.by

  • бейсболки томми хилфигер в butik.ru
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2019 21.by
Яндекс.Метрика