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Брюссель призывает Баку освободить мирных демонстрантов
Источник материала: Партизан
ЕС отреагировал на задержание десятков человек в столице Азербайджана. Митингующие, которые в Баку пытались провести митинг, были жестоко задержаны. ЕС обвиняет власти страны в чрезмерном применении силы, пишет
Официальный представитель Европейской службы внешнеполитической деятельности Майя Кочиянчич напомнила, что свобода собраний является фундаментальным правом человека. Поэтому ЕС ждет от Баку его выполнения. В Брюсселе призывают власти Азербайджана освободить задержанных.
Накануне, 19 октября, активисты пытались провести в центре столицы Азербайджана акцию. Протестующие призывают власти к проведению честных выборов, освобождению политзаключенных и требуют разрешить конфликт в Нагорном Карабахе, пишет интернет-издание «Кавказский узел». Акция была несанкционированной. Полиция задержала 60 демонстрантов. Позже 42-х митингующих отпустили.
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ЕС отреагировал на задержание десятков человек в столице Азербайджана. Митингующие, которые в Баку пытались провести митинг, были жестоко задержаны. ЕС обвиняет...
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