Можно ли сэкономить на акциях и какие магазины нас обманывают? Узнали вместе со специалистами

Источник материала: Виртуальный Брест

Одна моя знакомая не без иронии признается, что при виде акций и распродаж в магазине мчит к прилавку, словно лошадь к стойлу. И подобных «бегунов», к слову, вряд ли стоит винить: польстившись на выгодное предложение, люди, как правило, рассчитывают сэкономить. Однако вожделенная скидка порой мало того, что не имеет к экономии никакого отношения, так еще и выходит предприимчивому покупателю боком. Обилием акционного товара сегодня удивляют не только крупные торговые сети, но и объекты шаговой доступности.





Приносят ли скидки реальную выгоду потребителю или с их помощью магазин всего лишь избавляется от залежавшегося товара? Кто играет по правилам, а кто лукавит в отношениях с клиентами, попытаемся разобраться.

На поиски ярлычков с «красной» ценой выдвигаемся вместе с Владимиром Белоусовым, заведующим сектором Комитета госконтроля Брестской области. Первая точка нашего маршрута – супермаркет «Мартин» на Березовке. И пока мы прицениваемся, «ревизор» ведет мониторинг.

Впрочем, скучать долго не приходится: в паре метров от входа гостей встречает акционный лозунг «Это выгодно», а рядом с ним – корзина с... гнилью. Овощи и фрукты, аккуратно расфасованные в целлофан, судя по всему, идут по уценке. На выгоду здесь реально может рассчитывать лишь одна из сторон, и это явно не покупатель.

– Вы в курсе, что такое нельзя продавать? – интересуется Владимир Белоусов у ответственного за зал сотрудника. – Общими санитарно-эпидемиологическими требованиями, утвержденными Декретом Президента № 7 «О развитии предпринимательства», запрещается реализация фруктов и овощей загнивших, испорченных, с нарушениями целостности кожуры. Если начинает портиться, нужно срочно убирать.

Как минимум, по нескольким причинам: гниение достаточно быстро поражает лежащую рядом «здоровую» продукцию, это раз. И два: человек со слабым зрением, например, не всегда способен вычленить из общей массы подпорченные овощи и фрукты. Отведав подобные лакомства дома, в лучшем случае рискуешь получить бонус в виде легкого кишечного расстройства, а в худшем – оказываешься на больничной койке.

– Уверяю вас, даже если выложить черные бананы и написать на них рубль за килограмм, они разойдутся быстрее, чем те нормальные в ящике, – парирует охранник супермаркета. – Испорченная продукция у нас подлежит утилизации, мы уже одну тележку такой вынесли на рампу. До этой просто не успели добраться. В магазине сейчас катастрофически не хватает рук, руководство болеет, всего два человека на зале. Самое интересное, что порой перебираем продукцию, гнилье отбрасываем в тележку, но стоит хоть на минуту зазеваться, старушки уже тут как тут. Перелопачивают содержимое корзины. Объясняем, что это на списание, а они говорят, мол, и такое готовы взять, лишь бы подешевле.

Иными словами, покупатель видит, что берет, следовательно, виноват сам. Тем не менее, сэкономив на гнилом банане, впоследствии можно потратить в два раза больше на лечение. И остаться не в плюсе, а в глубоком минусе.





Если в этом вопросе логика потребителя порой за гранью здравого смысла, то продавец должен четко понимать, что несет ответственность за качество предлагаемого товара. И не допускать двусмысленных ситуаций. Ведь, по сути, наличие на прилавках подгнившей плодоовощной продукции всецело на совести сотрудников объекта торговли.

– Не соблюдаются условия хранения, которые прописаны в документах о качестве и безопасности товара, – поясняет проверяющий. – Бананы, к примеру, должны храниться при температуре до +12 градусов по Цельсию, картошка - до +6, свекла и морковь до плюс 10, а в торговом зале +17. Отсюда и гниль. Однако в магазинах зачастую не спешат отправлять фрукты и овощи, мягко говоря, не первой свежести в утиль, а продают со сниженной стоимостью, создавая иллюзию выгодного предложения.





Аналогичную картину наблюдаем и в кулинарии: на акцию выставлена пара салатиков, вероятно, с истекающим сроком хранения. Если верить ценнику, подобный продукт годен к употреблению на протяжении 3-х дней.

– Не может такого быть, – сомневается проверяющий, – Счет сроков годности салатов из вскрытой упаковки и свежих идет на часы, а не на несколько суток. Но убедиться в этом наверняка не представляется возможным: удостоверение качества продукции так и не нашлось.





Направляемся в мясной отдел. Ровненькими рядами в лоханках выложены традиционные деликатесы: фарш, куриные грудки, колбаски, филе. На первый взгляд, аппетитно. Владимир Белоусов внимательно изучает ценники. Помимо стоимости, на них указаны дата изготовления и срок годности.

– Этот похоже уже просрочен, – собеседник указывает на измельченную мясную мякоть в центре витрины. – Был годен до вчерашнего дня.

– Фарш у нас свежий, – оправдывается продавец. – Просто ценники еще не перебили.

Неужели снова не успели? Впрочем, отмечает Владимир Белоусов, на другой ответ редко приходится рассчитывать.

– Чем подтвердите? – интересуется у оппонентки. – В любом случае варианта всего два: либо фарш просрочен, либо информация для покупателя недостоверна. Третьего не дано.

Пока женщина усердно ищет доказательства своей правоты, «ревизор» рассказывает, что документы качества и безопасности товара продавец обязан предоставлять не только проверяющему, но и рядовому покупателю по его требованию. Но как часто последний пользуется таким правом? Ответ на вопрос с подвохом находим, буквально не отходя от кассы.

– Вы бы взяли этот фарш? – спрашиваем у случайных посетителей.

– Не знаю, я сама кручу, – пожимает плечами женщина. – А что с ним не так?

– Похоже, просрочен…

– Мы на это дело не обращаем внимания, – подключается к беседе ее спутник.

Собственно, что и требовалось доказать. В большинстве ситуаций покупатель безоговорочно доверяет продавцу. Именно поэтому нет ни моральных, ни законных оснований подрывать кредит доверия.





Прежде чем перейти к другим интересным предложениям, Владимир Белоусов делится полезными советами, как реально сэкономить на покупках. Демонстрирует наглядно. Для этого берем несколько сортов уже промаркированной колбасы из холодильника, взвешиваем на контрольных весах. Масса на ценнике и реальная масса не совпадают. Естественно, продукт усыхает, поэтому его периодически нужно перевешивать и переклеивать стикер.

Но в некоторых магазинах это попросту забывают делать. Или «забивают» – кто как. Но, как показал наш эксперимент, только на одной палке колбасы, взвешенной по-новому, можно «наварить» около 50 копеек. Мелочь – с одной стороны, а с другой – это фактически стоимость разовой поездки в общественном транспорте.

– Экономию можно увеличить еще больше, попросив у продавца обрезать «клипсы» с обеих сторон палки, - говорит наш спутник. – Вес изделия автоматически уменьшится. Однако покупатели не всегда знают, что вправе этого требовать, хотя это закреплено пунктом 47 правил продажи отдельных видов товаров и осуществления общественного питания.





Вот и получается, что невнимательность – порой злейший враг экономии, а в некоторых отдельных случаях – еще и здоровья. И не то чтобы магазины нагло обманывали любимых клиентов, солидный процент из них и сам обманываться рад. Впрочем, иногда этому способствует и производитель.

Рассматриваем упаковки с крахмалом. Берем ту, что побольше, и для сравнения ту, что поменьше со схожим ценником. Читаем информацию на этикетке: в большой упаковке 250 граммов, а в маленькой – 400. Но покупатель в данной ситуации часто «клюет» именно на размер, пренебрегая дополнительными сведениями.

– Реальным мерилом в подобных историях является стоимость за килограмм, – подчеркивает Владимир Белоусов. – А здесь на большинстве ценников она не указана. Возьмем, к примеру, два продукта из одной линейки: в одном 150 граммов, в другом – 215. Первый стоит, скажем, 3,1 рубля, второй – 3,2. Смотрим цену за килограмм и сравниваем. Если в первом случае она получается больше 20 рублей, а во втором – меньше 15, то покупателю будет выгоднее приобрести большую пачку с большим ценником, чем даже две меньших. Вот такая арифметика.





Впрочем, эти строки не совсем про «Домашний» – небольшой продовольственный магазинчик на улице Фомина, куда мы отправляемся следующим «рейсом». Здесь насекомые облюбовали продукт, из которого то самое варенье в перспективе может быть сварено. Речь, конечно же, снова о фруктах.

Напротив ярлычка с пометкой «Свежее предложение» далеко не самые свежие варианты. Видавшие виды виноград и яблоки, располовиненная и подгнившая дыня. Разумеется, ее колото-резанные «раны» бережно «забинтованы» пищевой пленкой. Однако на сладковато-липкую жижу уже успели слететься мухи и мошки. А между тем магазин расположен в современной новостройке, наверняка здесь немало молодых семей с детками, в рационе которых обязаны быть фрукты. Как-то не совсем по-домашнему.









– Мы подали на уценку, – разводит руками администратор зала. – Яблоки сегодня утром смотрели, целую корзину сняли, это наши белорусские, они очень быстро гниют.

В общем, персонажи новые, аргументы – пока еще не забытые старые. Где-то мы уже все это слышали.

– У вас условия для хранения созданы, – проверяющий кивает в сторону холодильного оборудования. – Только вы их обеспечиваете частично. Поэтому те фрукты и овощи, которые в холодильнике, вопросов не вызывают, а те, которые вне его, – массу.

– Мы исправимся, – обещает администратор зала.

Что ж, искренне на это надеемся.