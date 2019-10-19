Беларусь хотят превратить в IT-страну

Источник материала: Mir24.TV Belarus

Несмотря на скептический тон в отношении интернета в целом, президент Беларуси Александр Лукашенко понимает, что необходимо развивать новые технологии и, прежде всего, цифровые. Самый известный белорусский продукт – игра World of Tanks или «танчики», как ее называют в народе. Как добиться успеха в этой сфере, узнал корреспондент «МИР 24» Денис Кошелев.

Это раньше советские дети мечтали стать космонавтами и пилотами. Сегодня – все больше программистами. По словам ученика пятого класса Федора Макеева, его бабушка была программистом в СССР и говорила, что много денег зарабатывала.

В Беларуси нет нефти и газа. Значит, зарабатывать надо головой. Об этом не раз напоминал Александр Лукашенко. Для президента развитие IT – дело государственной важности.

«Все большее и большее количество продвинутых людей видят себя только менеджерами цифровых компаний. Но землю пахать, гайки точить, создавать продукты машиностроения и прочее – это останется еще надолго, если не навсегда. Хотя «цифра» пронизывает все отрасли, и эти в том числе. От этого мы не уходим и уходить не собираемся», – заявил Александр Лукашенко.

Землю пахать умеет, но, признается, что не очень любит. Вадим Владымцев – студент третьего курса Университета информатики и радиоэлектроники. Почему пошел в эту сферу – не скрывает.

«Деньги это хорошо, но больше у меня профессиональные порывы. Я считаю, если ты идешь в программирование ради денег, то тебе там делать нечего. Эти деньги не стоят тех нагрузок бешеных, которые испытывают программисты», – рассказал Вадим Владымцев.

Сегодня средняя зарплата белорусского IT-специалиста составляет 2,5 тысячи долларов. Это почти в пять раз больше, чем в среднем по стране. Оттого и спрос на специальность растет. Сейчас в Беларуси 50 тысяч программистов. Рынку нужно в два раза больше. Решение президента – открыть новый IT-вуз. Его с нуля создадут в будущем году. На учебу даже беспроцентный кредит дадут. Профинансирует бизнес по новой программе.

«Скажем, человек работает оператором, но хочет в IT-индустрию. Он выбирает курсы, которые ему нравятся. Они год или два длятся. Приходит. Получает беспроцентный кредит. Он не платит процентов, не платит тело кредита в течение трех лет. И потом его возвращает в течение следующих двух лет», – пояснил IT-бизнесмен Виктор Прокопеня.

IT-эра началась с подписи президента Лукашенко в 2005 году. Именно тогда и был создан в Беларуси Парк высоких технологий - так называемый инкубатор для программистов. В тот момент, кажется, мало кто подозревал, что компьютерные разработки могут приносить стране такую прибыль. Сегодня на экспорте IT-услуг государство зарабатывает более двух миллиардов долларов в год, а за 15 лет белорусы научились делать все: от программного обеспечения для швейцарских банков до суперпопулярных в мире компьютерных игр.

Эта игра увлекла в буквальном смысле весь мир. Бои Второй мировой войны восемь лет назад объединили миллионы на всех континентах. А сама компания-разработчик разрослась до таких масштабов, что пришлось построить отдельный офис в Минске.

«Компания постепенно росла. За 20 лет она прошла от стартапа, который начинался в комнате в панельной многоэтажке, до большой компании, с огромным количеством людей по всему миру. У нас более 20 офисов. Есть студии разработки в Америке, Европе, на постсоветском пространстве», – подчеркнул глава подразделения IT-компании Андрей Муравьев.

В компьютерных играх доходы идут на миллиарды. Прибыли от одних только танков идут на 500 миллионов долларов. Сделать из Беларуси IT-страну – задача на ближайшие годы. Курс остается неизменным. Именно поэтому президент Лукашенко недавно легализовал блокчейны и был за открытие криптобиржи.

«Проходит время, и многое забывается, но всегда помнят президента, который запустил человека в космос, который войну выиграл. И вы вошли в историю как президент, который принял правильное решение по блокчейну. Оно не умрет. Многое забудется вообще, а это вот останется, увидите», – сказал белорусский предприниматель Виктор Прокопеня.

Вклад IT-сектора в ВВП Беларуси уже превысил 5,5%. Это сопоставимо с сельским и лесным хозяйством. А если верить прогнозам аналитиков, главным орудием труда для большинства профессий станет сенсорный экран.