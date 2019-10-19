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Все темы разговора Александра Лукашенко со студентами и преподавателями Академии управления в одном материале
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Разговор Президента и будущих управленцев. На равных. Почти четыре часа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Юлия Огнева, СТВ:
И вот по прошествии все того же n-го количества лет расклад сил несколько изменился. На журфак абитуриенты идут исправно, юридический сдал позиции в виду большого числа невостребованных выпускников, а вот Академия управления при Президенте…
Тут разговор особый. Он и состоялся на неделе в стенах учебного заведения. Правда, нового корпуса на Карла Маркса.
Сначала, как водится, экскурсия, после которой – разговор.
О разном в частностях, но в целом – об одном. О Беларуси. Независимой суверенной стране. Ее прошлом, настоящем и будущем. И роли каждого в судьбе государства. Талантливых и амбициозных ребят интересует уникальный путь в политику первого Президента Беларуси.
Жизнеспособность нашего государства в том числе оценивают и по его госаппарату и по состоянию высшей школы. В Беларуси есть своя площадка для высшего пилотажа управленцев.
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Все темы разговора Александра Лукашенко со студентами и преподавателями Академии управления в одном материале
Новости Беларуси. Разговор Президента и будущих управленцев. На равных. Почти четыре часа, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Юлия Огнева, СТВ:Знаете, это сейчас...
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