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«Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Много вопросов на встрече со студентами Академии управления было про кадровую политику главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Валерия Гукова, студентка Акадении управления при Президенте Беларуси:
Александр Лукашенко, Президент Республики Беларусь:
Это скорее формализация – назначение человека. Подпись Президента – это закон, что этот человек – он в законе, становится руководителем, занимает определенную ячейку в государственной структуре. А до этого его собеседуют, приглашают, выдвигают.
Допустим, председателя райисполкома предлагает губернатор, потом начинается его изучение до костей по всем направлениям, дают заключение на него. И когда эти все формальности соблюдены, формируется пакет документов о нем на стол Президента заранее. Президент изучает эти материалы, запрашивает, если нужно, дополнительную информацию, консультируется. Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится.
Обычно кадровые решения принимаются в кабинетах, но порой даже в коровниках. Глава государства подчеркнул: превращать кресло в гамак никому не позволит.
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«Чем выше должность, тем внимательнее Президент к этому относится». Александр Лукашенко рассказал, как определяет потенциал руководителей
Новости Беларуси. Много вопросов на встрече со студентами Академии управления было про кадровую политику главы государства, сообщили в программе «Неделя» на СТВ....
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