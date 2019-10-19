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Софья Самодурова: большая честь стоять на льду с людьми такого ранга, как Александр Лукашенко

20.10.2019 22:55 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о своем возвращении в Минск, фото с Лукашенко и планах на будущее, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

«Уже считаю белорусский лед своим»

Наталья Федорцова, корреспондент:
На «Минск-Арене» стали чемпионкой Европы, сейчас она вновь принесла чемпионство. С особым чувством возвращаетесь в Беларусь?

Софья Самодурова: большая честь стоять на льду с людьми такого ранга, как Александр Лукашенко

Софья Самодурова, чемпионка Европы по фигурному катанию:
Да, конечно, уже считаю белорусский лед своим. Наверное, победа здесь на чемпионате Европы дала еще больше уверенности в силах, что помогло занять на турнире первое место. Вышла и откатала с таким же спокойствием, как на тренировке. Отличная поддержка зрителей, которая дала спокойствие. Спасибо им большое за этот результат. Прием на «Минск-Арене» очень теплый.

«Невозможно быть всем довольной»

Наталья Федорцова:
Остались довольны прокатом?

Софья Самодурова:
Нет, еще есть над чем работать. Невозможно быть всем довольной. Некоторые элементы смазала, как и в короткой программе. Неудачно начала сезон на Lombardia Trophy в Италии, поэтому здесь была задача нацелиться на прыжки.

Софья Самодурова: большая честь стоять на льду с людьми такого ранга, как Александр Лукашенко

Наталья Федорцова:
Насколько знаю, вы всегда критично относитесь к своим прокатам.

Софья Самодурова:
Почему же? Бываю и довольной, например, на чемпионате Европы. Тем более, он стал если не самым запоминающимся стартом, то одним из них.

Большая честь стоять на льду с людьми такого ранга, как Александр Лукашенко

Наталья Федорцова:
На чемпионате Европы у вас было совместное фото с Александром Лукашенко, для вас этот момент значимый?

Софья Самодурова:
Конечно, приятно. Большая честь стоять на льду с людьми такого ранга.

Софья Самодурова: большая честь стоять на льду с людьми такого ранга, как Александр Лукашенко

Наталья Федорцова:
Программа, которую сейчас увидели на минском турнире, сохранится на чемпионаты мира и Европы?

Софья Самодурова:
Давайте доживем до этих стартов. Пусть для начала пройдет чемпионат России, надеюсь, все сложится удачно, а потом будем после него смотреть.

«Дружу с Лизой Туктамышевой. Комфортнее всего общаюсь с девочками-танцорками»

Наталья Федорцова:
Какие отношения у вас складываются с коллегами по сборной?

Софья Самодурова: большая честь стоять на льду с людьми такого ранга, как Александр Лукашенко

Софья Самодурова:
Дружу с Лизой Туктамышевой. Работаем в одной группе, поэтому видим друг друга 24 на 7. С остальными пересекаемся исключительно на сборах, помимо которых редко где встречаемся. Честно говоря, комфортнее всего общаюсь с девочками-танцорками: Саша Степанова, Софья Шевченко.

«Впереди экзамены, поэтому каждый день занимаюсь с репетиторами по скайпу»

Наталья Федорцова:
Остается время для отдыха?

Софья Самодурова:
Сейчас очень мало свободного времени, особенно по сравнению с прошлым сезоном. Заканчиваю 11 класс, впереди экзамены, поэтому каждый день занимаюсь с репетиторами по скайпу. Стараюсь не отвлекаться на что-то лишнее, понимаю, что предстоящий год будет в разы тяжелее: нужно совмещать спорт и учебу.

Софья Самодурова: большая честь стоять на льду с людьми такого ранга, как Александр Лукашенко

Наталья Федорцова:
Куда будете поступать дальше?

Софья Самодурова:
Вероятнее всего, в НГУ им. П. Ф. Лесгафта. Думаю, у меня уже достаточно опыта, чтобы работать с маленькими детишками, поэтому буду тренером.

Люди в материале: Софья Самодурова, Наталья Федорцова
 
Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Чемпионка Европы Софья Самодурова рассказала о своем возвращении в Минск, фото с Лукашенко и планах на будущее, сообщили в программе «Неделя...
 
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