«Еще не думал, что сделаю, если станем чемпионами». Тренер брестского «Динамо» - о тяжелой победе над «Слуцком»

Источник материала: Tut.by

Тренер брестского «Динамо» Марцел Личка рассказал Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком">о победе над «Слуцком», которая далась с большим трудом. Также чех поделился впечатлением от игры Сергея Кривца и напомнил, что впереди еще тяжелые игры. Его слова приводит корреспондент «Прессбола» .



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

— Наша сегодняшняя победа показала характер команды в этом году. Первые минуты мы хотели забить гол, пробовали играть в штрафной соперника. Была возможность у Лаптева. Слуцк с контратаки забил гол. Наша команда показала сильную ментальность и борьбу до конца.

«2:1» гол Кисляка — это что-то невероятное. Во втором тайме мы играли хуже первого, но забили три гола. Думаю Милевскому дали карточку за симуляцию. Нойок справедливо получил свой «горчичник».

Кривца выпустил с прицелом на будущий матч. Он может хорошо сыграть в середине, потому как Милевский получил карточку и не будет играть в следующем матче. Кривец вошел тяжело, но проявил опыт и спокойствие, когда забил важный гол.

Лаптев на себя забирает одного-двух игроков. Хорошо понимает Милевского. Сегодня не забил, но делает большую работу. Хобленко умеет входить в игру с замены.

Мы знали, что Шахтер проиграл. Игроки это все переживают индивидуально. Еще не думал, что сделаю, если станем чемпионами. Впереди очень сложные игры. Все мысли только об этих играх, — добавил наставник команды из Бреста.

Отметим, что Марцел Личка был признан лучшим тренером сентября в белорусском чемпионате. В этом сезоне он совершил 16 результативных замен.

Брестское «Динамо» уверенно лидирует в первенстве и уже обеспечило себе медали чемпионата. Станут ли они золотыми — узнаем совсем скоро.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 25 20 4 1 62 18 64 2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57 3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54 4 Динамо (Минск) 24 14 3 7 35 25 45