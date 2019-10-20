«В первом тайме соперник нас удивил». Тренер «Шахтера» - о поражении от аутсайдера из Могилева

Источник материала: Tut.by

Сергей Ташуев подвел итоги матча 25-го тура, в котором Могилеве: «Шахтер» проиграл аутсайдеру чемпионата. Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком">«Шахтер» неожиданно проиграл в Могилеве. Тренер рассказал, чем удивил его соперник, о кадровых потерях в составе и призвал думать о будущем. Его слова передает клубная пресс-служба .



Фото: ФК «Шахтер»

— Понятно, что сейчас конец сезона и все команды мотивированы. «Дняпро» борется за выживание, мы за более высокие места. Так что понимали: игра будет сложная.

Не ехали за легкой победой и ребят предупреждали, что уровень мотивации может не то что бы нивелировать уровень мастерства… Но команды могут тактически перестроиться, сыграть лучше.

В первом тайме соперник нас удивил, сыграл не в три центральных защитника, как обычно, а в четыре. И эта ситуация нам немного сломала игру. Мы в принципе действовали правильно — владели и мячом, и преимуществом. Думаю, если бы Бурко забил гол, все сложилось бы по-другому.

Матч явно шел до гола. Могилевчане поймали одну нашу ошибку и реализовали момент. Тот гол стал определяющим. В дальнейшем замены, к сожалению, не совсем нас усилили. Мы пытались что-то сделать, но удача была на стороне хозяев…

К тому же потеряли Антича, Бакая, еще раньше — Валеру Громыко. Три игрока, определяющие наш стиль. А сегодня у нас получается больше команда силового плана, не хватает «живинки», разума в атаке явно. Так что для нас это существенные потери.

Но мы на это не ссылаемся. Максимально постараемся исправить ситуацию, добиться успеха в ближайших матчах с нашими конкурентами. У нас 13 матчей была серия без поражений, но все рано или поздно заканчивается.

Сегодня не сложилось. Мы, конечно, расстроились, но будем думать о будущем. Ничего страшного. Это не война.

За пять туров до окончания чемпионата «Шахтер» идет на третьем месте. У команды, как и у БАТЭ, есть игра в запасе.

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 25 20 4 1 62 18 64 2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57 3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54