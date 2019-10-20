Сенсация в Могилеве: «Шахтер» проиграл аутсайдеру чемпионата. Брест вырвал победу в концовке матча со Слуцком

Источник материала: Tut.by

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19 октября после паузы, связанной с играми сборной , возобновился чемпионат Беларуси по футболу . В Борисове случилась сенсация — БАТЭ потерял очки в матче с аутсайдером из Гомеля , сильно осложнив свое положение в чемпионской гонке.

Вторая сенсация случилась в Могилеве, где «Дняпро-МЧЗ» обыграло «Шахтер» со счетом 2:0! Таким образом, команды из Борисова и Солигорска преподнесли Бресту царские подарки в чемпионской гонке.

Третья сенсация чуть было не произошла в самом Бресте, где к 80-й минуте лидер проигрывал «Слуцку» со счетом 0:1. Но сыграли замены Марцела Лички и команда победила со счетом 3:2. Кажется, что «золото» все ближе?! «Бронза» уже точно в кармане.



Тренер Бреста в этом сезоне совершил 16 результативных замен, а команда поздравила Павла Савицкого, у которого сегодня родился сын! Фото: ФК «Динамо» (Брест)

В Минске «Динамо» довольно неожиданно проиграло «Витебску», а один из голов в ворота столичного клуба забил Артем Гуренко — сын главного тренера динамовской команды.

Центральный матч тура прошел сегодня в Жодино, где «Торпедо-Белаз» сыграло против «Ислочи» и было бито «волками» со счетом 1:3. Напомним, что обе команды еще претендуют на четвертое место, которое дает право сыграть в Лиге Европы.

У команды Юрия Пунтуса был неплохой шанс практически догнать минских динамовцев, которые вчера проиграли. Но парни Виталия Жуковского удивили ветерана тренерского цеха Беларуси и вот уже сами обошли «автозаводцев» в турнирной таблице по дополнительным показателям.



Глеб опять был весьма полезен, а в конспекты Пунтуса необходимо добавить свежих идей

После этого тура «Ислочь» на четыре очка отстает от столичного «Динамо». У команды Сергея Гуренко тяжелый финиш в этом чемпионате! Ей предстоит сыграть против жодинского клуба, БАТЭ и в последнем туре против лидера чемпионата из Бреста.

Впрочем, и у «торпедовцев» и «Ислочи» в календаре есть игры с лидерами. Для этих команд начинается непростой отрезок, что, конечно, не может не радовать нейтральных болельщиков.

«Студенты» попробуют дать бой «Городее», чтобы еще дальше отойти от зоны вылета.

19 октября прошли три игры:

«Славия» — «Неман» — 0:1

БАТЭ — ФК «Гомель» — 1:1

«Динамо» (Минск) — ФК «Витебск» — 0:2

20 октября были сыграны еще три матча:

«Торпедо-БелАЗ» — «Ислочь» — 1:3

Жодино. 20 октября. Стадион «Торпедо». 1470 зрителей.

Судьи: С. Цинкевич (Осиповичи), Е. Романов, В. Малютин (оба — Могилев); В. Русаков, С. Гораютин (оба — Минск).

«Торпедо-БелАЗ»: Бушма, Мищенко, Бегунов, Алисейко, Горбачик (Букорац, 69), Мышенко, Хачатурян (к), По, Николаевич (Премудров, 57), В. Климович (Обрадович, 63), Кузьменок.

«Ислочь»: Хаткевич, Янушкевич (Рахманов, 46), Быченок (Банович, 76), Макаров, Глеб (Афанасьев, 78), Комаровский (к), Карпович, Концевой, Стивен, Адамс, Янсане.

Голы: 0:1 — Комаровский (38). 0:2 — Комаровский (65, с пенальти). 1:2 — Мышенко (74). 1:3 — Комаровский (86).

Предупреждения: Кузьменок (64), Быченок (71).

Видео: АБФФ ТВ

«Ислочь» приехала в Жодино заряженной и с первых минут завладела инициативой, проводя атаки на ворота хозяев. Не удивительно, что счет открыли именно гости. На 38-й минуте Дмитрий Комаровский оказался первым на подборе и загнал мяч в сетку ворот Бушмы.

Второй тайм также веселее начали «волки» и к 65-й минуте наиграли на пенальти в ворота жодинцев. Одиннадцатиметровый уверенно реализовал Комаровский.

После второго пропущенного гола «автозаводцы» проснулись и стали создавать момент за моментом у ворот «Ислочи». И на 74-й минуте сумели отыграть один гол. Дальним ударом мяч в ворота послал Богдан Мышенко.

Но это не смутило гостей, они отодвинули игру от своих ворот, а на 86-й минуте Комаровский оформил хет-трик. Гол получился на загляденье: левой ногой в «девятку» ворот противника.

Парни Жуковского на кураже могли еще несколько раз отличиться, но не хватила мастерства в реализации моментов. «Ислочь» увезла из Жодино три очка и впервые обыграла соперника на его поле.

И обошла «Торпедо-БелАЗ» в турнирной таблице. Теперь до минского «Динамо» и четвертого места всего четыре балла за пять туров до финиша. Причем, у столичной команды завершающий отрезок тяжелее.

«Дняпро-МЧЗ» — «Шахтер» — 2:0

Могилев. 20 октября. Стадион «Спартак».

Судьи: В. Севостьяник, С. Гидревич, С. Фиринович (все — Гродно).

«Дняпро-МЧЗ»: Сороко — Шило, Бондаренко, Батищев, Побудей, Грибовский (Савостьянов, 78), Ал. Залеский (к), Подстрелов (Хвалько, 92+), Диав (Велько, 67), Марушич, Яшин.

«Шахтер»: Чесновский — Бурко, Рыбак (Шиндагоридзе, 78), Сачивко, Матвейчик (к), Сзоке, Селява, Ковалев, Януш (Эбонг, 46), Баланович (Лулаку, 84), Бодул.

Голы: 1:0 — Марушич (81). 2:0 — Марушич (93+).

Предупреждения: Ал. Залеский (52), Подстрелов (79), Сороко (90), Ковалев (91+).

Если вы думали, что лимит сенсаций в 25-м туре исчерпан, то вы ошибались! После того, как БАТЭ потерял два очка в Борисове, в Могилеве «Шахтер» потерял сразу три.

Причем, вполне заслуженно. Аутсайдер чемпионата «Дняпро-МЗЧ» вышел на матч с огромным желанием добыть важные очки в борьбе за выживание и преуспел в этом.

В первом тайме могилевчане строго играли в обороне, не позволив ничего создать «горнякам». Более того, они уже в первые 45 минут могли дважды забить.

Но «Шахтер» спас Чесновский, парировавший на 32-й минуте удар в упор в исполнении Дмитрия Яшина и на 45-й минуте удар Романа Грибовского.

Только во втором тайме «горняки» сумели на некоторое время прижать хозяев поля, создав пару острых моментов. Но те выстояли, вытерпели и сами сумели подловить гостей на контратаке.

На 81-й минуте Зоран Марушич открыл счет, а на третьей добавленной минуте он же оформил дубль, похоже, похоронив золотые надежды «Шахтера», а заодно поставив крест на работе Сергея Ташуева в Солигорске.

Клуб из Могилева сумел чуть отойти от края пропасти, но концовка для команды будет непростой. «Шахтер» терпит первое поражение в чемпионате за четыре месяца.

«Динамо» (Брест) — ФК «Слуцк» — 3:2

Брест. 20 октября. ОСК «Брестский». 7869 зрителей.

Судьи: А. Кургхели, А. Гетиков, В. Гетиков (все — Гомель).

«Динамо» (Брест): Гутор — Веретило, Павловец, Кики, Витус — Кисляк, Нойок (Кривец, 69) — Нехайчик (к), Милевский (Васильев, 93+), Савицкий (Хобленко, 72) — Лаптев.

ФК «Слуцк»: Панкратов (к) — Трубило, Образов, Анюкевич, Назаренко, Тетеренко, Такулов (Семенов, 69), Дудик (Пустозеров, 65), Бураев (Кривулькин, 57), Джозеф, Куаджа.

Голы: 0:1 — Дудик (14). 1:1 — Кривец (79). 2:1 — Кисляк (90). 3:1 — Хобленко (94+). 3:2 — Семенов (97+).

Предупреждения: Анюкевич (19), Милевский (36), Кики (59), Нойок (62), Кривулькин (62), Кривец (74).

Сенсационный 25-й тур во второй день завершился фееричным матчем в Бресте, где лидер чемпионата принимал «сахарного» середняка из Слуцка. Гости к 80-й минуте вели в счете, но класс соперника и грамотные замены Марцела Лички позволили динамовцам вырвать победу.

Как обычно, брестчане начали очень мощно и могли дважды забивать к 10-й минуте. Но вместо этого сами пропустили гол в первой же контратаке гостей. Отличился Артем Дудик, отправив мяч в сетку ворот Гутора на 14-й минуте.

Хозяева несколько растерялись, игра выровнялась. Гости не сидели в обороне, а брестчане натужно атаковали. Надежно играл вратарь «Слуцка».

После перерыва рисунок игры не сильно изменился и Марцел Личка понял, что надо что-то менять и выпустил давно не игравшего Сергея Кривца, который и зарешал!

Уже в первой атаке с его участием мяч чуть было не залетел в сетку. А 79-й минуте Кривец хлестким ударом отправил мяч в сетку, сравняв счет.

Команда воодушевилась и стала яростно штурмовать ворота противника, вырвавшись вперед на 90-й минуте. Сергей Кисляк мощным ударом послал мяч в ворота, второй раз огорчив голкипера «сахарных».

«Слуцк» бросился спасать положение, но на четвертой добавленной минуте, вышедший на замену Алексей Хобленко, забил третий гол. Правда, гости сумели отквитать один, сделав счет 3:2 на седьмой добавленной минуте.

Команда сделала шикарный подарок Павлу Савицкому, у которого сегодня родился сын.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Брестское «Динамо» упрочивает лидерство в чемпионате, на семь очков отрываясь от БАТЭ, у которого есть игра в запасе. Чемпион определен?

Отметим, что Личка в этом году сделал 16 результативных замен по ходу матча!

21 октября 25-й тур завершится игрой в Городее:

ФК «Городея» — РЦОР-БГУ, 19.00.



Положение в чемпионате после второго дня 25-го тура. Следует учитывать, что некоторые команды еще сыграют перенесенные матчи 16-го тура:

Место Команда М В Н П ЗГ ПГ Очки 1 Динамо (Брест) 25 20 4 1 62 18 64 2 БАТЭ 24 18 3 3 49 13 57 3 Шахтер 24 17 3 4 47 16 54 4 Динамо (Минск) 24 14 3 7 35 25 45 5 Ислочь 25 12 5 8 35 29 41 6 Торпедо-БелАЗ 25 12 5 8 34 30 41 7 ФК Городея 24 9 7 8 24 25 34 8 ФК Витебск 25 8 6 11 23 32 30 9 Неман 25 8 5 12 22 33 29 10 ФК Минск 25 7 8 10 33 41 29 11 Славия 24 7 5 12 26 32 26 12 ФК Слуцк 25 7 5 13 24 44 26 13 Дняпро-МЧЗ 24 6 5 13 24 31 23 14 РЦОР-БГУ 24 5 7 12 38 57 22 15 ФК Гомель 25 4 8 13 34 43 20 16 Торпедо (Минск) 24 1 3 20 4 45 6

Чем дышал белорусский чемпионат в паузе

Будущее главного тренера солигорского «Шахтера»

Для тренерского штаба Сергея Ташуева наступают горячие деньки, по итогам которых будет принято решение о судьбе российского тренера в «Шахтере». Пока нового контракта у специалиста с клубом из Солигорска нет. Но «горняки» готовы бороться до конца.



Фото: ФК «Шахтер»

— Мы готовы к тому, чтобы бороться за чемпионство, и будем это делать до конца — и игроки, и тренерский штаб.

Тренерам это надо даже по той простой причине, что у нас у всех заканчивается контракт и от результата, я так понимаю, во многом зависит наше будущее в Солигорске. Мы правила игры принимаем.

Помимо наших чисто профессиональных амбиций — выиграть титул, мы думаем еще и о будущем, — поделился мыслями Ташуев в большом интервью клубной пресс-службе .

Впрочем, без работы специалист точно не останется, по сведениям «Спорт-Экспресс» , к Сергею Ташуеву проявляют интерес ряд команд ФНЛ.

Давление на Брест

После матча в Гродно, в котором брестское «Динамо» с огромным трудом добыло победу с минимальным счетом, на команду обрушился шквал материалов в СМИ, где подробно разбирались моменты игры. В частности, судейские решения .

В клубе посчитали нужным ответить на все это серией материалов и небольшим интервью с главным тренером Марцелом Личкой, который порассуждал о давлении на его команду.



Фото: ФК «Динамо» (Брест)

Он отметил , что последние шесть игр будут похожи на прошедший матч, и добавил, что тяжело будет не только на поле, но и в ментальном плане.

— Начинаются гадкие разговоры, но это нормально для футбола, — оптимистично замечает тренер. — Это психологические игры, но мое внимание только на мою команду и мою игру.

Босс брестского «Динамо» продолжает тянуть воз идеи профессиональной лиги в Беларуси

Александр Зайцев не дает скучать футбольной общественности и продолжает активно работать над созданием в Беларуси профессиональной футбольной лиги.

В большом интервью «Прессболу» хозяин брестского «Динамо» приоткрыл некоторые детали плана и рассказал о реакции со стороны клубов. Также босс «Динамо» приоткрыл тайну доходов своего клуба.

По словам Зайцева, у команды есть контракты с разными компаниями, где фигурируют суммы в 100 тысяч евро, 80 тысяч. И таких контрактов не один и не два.

Первичная концепция профессиональной лиги уже передана федерации футбола, руководство Минспорта также ознакомилось с представленными предложениями. Главная идея — это заработать денег.

Так, по предварительному плану в первый год существования лиги вырученная за телеправа сумма будет равна одному миллиону евро, а через несколько лет — уже до пяти миллионов.

А права могут быть проданы крупнейшим европейским агентствам, которые покупают их за астрономические для Беларуси суммы. Но, если Белтелерадиокомпания захочет, то и она может поучаствовать в торге.

Заработанные лигой деньги предлагается поделить между клубами в пропорции 50−25−25.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Глава федерации Владимир Базанов заявил, что готовится ответ на это предложение. При этом функционер напоминает о господдержке со стороны государства по 300-му и 191-му указам, которой уже не будет. Впрочем, бывший начальник отдела маркетинга и коммуникаций АБФФ Владимир Бережков считает , что она останется.

— А как зарабатывать деньги? Я хочу поднять уровень детского спорта, массового спорта. И нам нужна инфраструктура, чтобы этого добиваться, — спросил Базанов у корреспондента «Трибуны» .

Ему вторит первый заместитель Юрий Вергейчик, который считает эту тему глобальной, признает, что у организаторов нет права на ошибку и вообще, в наших сегодняшних условиях построить лигу как успешный коммерческий проект невозможно.

— Например, в следующем году заканчивается срок действия указа о господдержке футбольных клубов. Нужно работать над его продлением, потому что, по нашему глубокому убеждению, без этого развивать белорусский футбол будет очень тяжело, — добавил он в интервью журналисту «Прессбола» .

Напомним, что три года назад уже была попытка создать ПФЛ, которая имела предварительное название «Майстар-ліга». Продвигал эту идею маркетолог Николай Карпович, поддержал его Владимир Бережков, тогдашний глава федерации футбола Сергей Румас и Анатолий Капский.

Но тогда не взлетело, и в интервью «Трибуне» Бережков объяснил , почему и сейчас это невозможно.

Петиция за переименование «Борисов-Арены»

Болельщики БАТЭ создали петицию за переименование «Борисов-Арены» и прилегающей к стадиону улицы в честь бывшего президента клуба Анатолия Капского. Сейчас ее поддержало 848 человек.



Фото: Вадим Замировский, TUT.BY

Любопытно, что сам клуб у себя на сайте и в социальных сетях не опубликовал информацию об этом. Но идею поддержали некоторые футболисты БАТЭ, включая лидеров клуба — Игоря Стасевича, Станислава Драгуна и Егора Филипенко и еще 150 спортсменов страны.

Опрос Как вам идея переименовать «Борисов-арену» в честь Анатолия Капского? Я поддерживаю

Я не поддерживаю 3 334 голоса Результаты опроса

Такими событиями запомнилась пауза в чемпионате. Ну и традиционно все матчи можно смотреть в прямом эфире на VOKA.TV .

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