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На границе очереди: около 900 фур ожидают выезда из Беларуси
20.10.2019 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
Около 900 грузовых автомобилей стоят в очереди на белорусской границе, чтобы въехать в страны Евросоюза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на
Больше всего большегрузов собралось у литовской границы. В общей сумме на пропускных пунктах «Каменный лог», «Котловка», «Бенякони» и «Привалка» находится около 530 автомобилей.
В польском направлении в пунктах «Брузги», «Берестовица» и «Козловичи» въезда ожидают примерно 190 фур.
В направлении Латвии: в пункте «Григоровщине» более 70 машин, в «Урбанах» – более 130.
Кроме того, примерно 50 легковых авто ожидают въезда в Литву на пунктах пропуска «Каменный лог», «Бенякони» и «Привалка».
Очередей из автобусов на белорусской границе нет.
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Около 900 грузовых автомобилей стоят в очереди на белорусской границе, чтобы въехать в страны Евросоюза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
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