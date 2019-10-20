На границе очереди: около 900 фур ожидают выезда из Беларуси

Источник материала: Вороновская газета





Около 900 грузовых автомобилей стоят в очереди на белорусской границе, чтобы въехать в страны Евросоюза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Государственного пограничного комитета.

Больше всего большегрузов собралось у литовской границы. В общей сумме на пропускных пунктах «Каменный лог», «Котловка», «Бенякони» и «Привалка» находится около 530 автомобилей.

В польском направлении в пунктах «Брузги», «Берестовица» и «Козловичи» въезда ожидают примерно 190 фур.

В направлении Латвии: в пункте «Григоровщине» более 70 машин, в «Урбанах» – более 130.

Кроме того, примерно 50 легковых авто ожидают въезда в Литву на пунктах пропуска «Каменный лог», «Бенякони» и «Привалка».

Очередей из автобусов на белорусской границе нет.

minsknews.by