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На границе очереди: около 900 фур ожидают выезда из Беларуси

20.10.2019 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

На границе очереди: около 900 фур ожидают выезда из Беларуси

Около 900 грузовых автомобилей стоят в очереди на белорусской границе, чтобы въехать в страны Евросоюза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со ссылкой на сайт Государственного пограничного комитета.

Больше всего большегрузов собралось у литовской границы. В общей сумме на пропускных пунктах «Каменный лог», «Котловка», «Бенякони» и «Привалка» находится около 530 автомобилей.

В польском направлении в пунктах «Брузги», «Берестовица» и «Козловичи» въезда ожидают примерно 190 фур.

В направлении Латвии: в пункте «Григоровщине» более 70 машин, в «Урбанах» – более 130.

Кроме того, примерно 50 легковых авто ожидают въезда в Литву на пунктах пропуска «Каменный лог», «Бенякони» и «Привалка».

Очередей из автобусов на белорусской границе нет.

minsknews.by
 
Теги: Минск
 
 
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Около 900 грузовых автомобилей стоят в очереди на белорусской границе, чтобы въехать в страны Евросоюза, сообщает корреспондент агентства «Минск-Новости» со...
 
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