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Забастовка команды топ-лиги Мексики: не двигались 4 минуты, пропустили дважды, саркастически аплодировали сопернику

20.10.2019 21:11 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Матч высшей лиги Мексики «Веракрус» – «Тигрес» начался странно. Первую минуту ни хозяева, ни гости не двигались по полю: некоторые игроки разминались, некоторые просто молились.

Выглядело так, будто вы с другом положили джойстики, играя в фифу, и забыли нажать на паузу.

Спустя 60 секунд футболисты «Тигрес» задвигались: вынудили вратаря выбить мяч (он все это время был у него), пасовались, обходили стоящих игроков «Веракруса». Мяч дошел до Эдуардо Варгаса, который бахнул почти с центра поля. Вратарь не пытался вытащить мяч. 1:0.

Игроки хозяев развели мяч и вновь застыли на месте. Спустя 2 минуты гости забили еще один гол. Варгас покатил назад на Жиньяка, который пробил из-за штрафной.


Только на 5-й минуте «Веракрус» задвигался: игроки ожили, стали прессинговать, идти в отборы. Но ситуацию на поле это особо не изменило: на 8-й минуте Варгас забил еще один гол с передачи Кариоки (того самого!). Все-таки третья команда лиги играла с последней.

Что это было?
Хозяева протестовали против действий руководства: многие игроки в команде не получают зарплату больше шести месяцев. Капитан «Тигрес» Гидо Писарро после игры сказал, что знал об акции и согласился поддержать ее. Но потом все пошло не так.

«Речь шла об 1 минуте. Перед игрой игроки «Веракруса» попросили простоять 3-5 минут. Я отказался», – объяснял Писарро.

После финального свистка хозяева саркастически аплодировали футболистам «Тигрес».
 
 
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Матч высшей лиги Мексики «Веракрус» – «Тигрес» начался странно. Первую минуту ни хозяева, ни гости не двигались по полю: некоторые игроки разминались, некоторые...
 
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