А вы это делаете правильно? Британским олимпийцам выдали инструкцию, как правильно мыть руки

«Респираторные заболевания и инфекции – одна из самых частых причин, из-за которых спортсмены терпят неудачу на Олимпиаде, – цитирует доктора Джеймса Халла. – Если вы думаете над небольшими улучшениями, которые серьезно влияют на результат, то снижение риска заболеваний – очевидное решение. Мы долго думали, как снизить риски. Звучит просто, но большинство людей не умеет правильно мыть руки. А ведь большинство инфекций передаются как раз через контакт. Так что мыть руки – жизненно важно».