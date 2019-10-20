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А вы это делаете правильно? Британским олимпийцам выдали инструкцию, как правильно мыть руки
Источник материала: Партизан
Ученые из Английского института спорта установили, что за последние 2 года из-за заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, суммарно атлеты пропустили почти 6000 тренировочных дней. Пришли к выводу, что лучший способ предупредить болезнь – правильно мыть руки.
«Респираторные заболевания и инфекции – одна из самых частых причин, из-за которых спортсмены терпят неудачу на Олимпиаде, – цитирует доктора Джеймса Халла
Ученые используют систему SureWash, которая фиксирует движения рук в соответствии со стадиями правильного мытья от WHO (Всемирной организации здравоохранения):
Доктор Халл считает, что даже после обучения люди быстро забывают, как правильно мыть руки, но благодаря SureWash и тренировкам, знания усваиваются чуть лучше. Теперь во время Олимпиады британские спортсмены будут мыть руки тщательно.
Проверьте, правильно ли вы моете руки?
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Ученые из Английского института спорта установили, что за последние 2 года из-за заболеваний, передающихся воздушно-капельным путем, суммарно атлеты пропустили...
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