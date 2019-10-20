Ждать ли обвала цен на жиле в Минске в ближайшие годы?

Office life . Если на конец 2014 года «квадрат» в Минске стоил в среднем около 1700 долларов, то к сентябрю 2017 года — менее 1200 долларов, пишет









— Не думаю, что в ближайшие годы мы вновь увидим столь же сильное падение цен. Сейчас не строится столько, сколько еще 5-6 лет назад, — убежден директор столичной инжиниринговой компании «Надежный дом» Александр Андриянов. — Ведь почему в 2015-2017 годах обрушились цены на недвижимость? Потому что на рынке был «мыльный пузырь». Застройщики набрали кредитов, построили жилье, а квартиры никто не покупал: у людей не было денег. Обслуживание недвижимости обходится дорого, поэтому пришлось снижать цены, чтобы все распродать.





По мнению эксперта, сегодня рынку «мыльный пузырь» не грозит. Застройщики более взвешенно подходят к вопросу строительства.