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Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?
Источник материала: СТВ
фигурному катанию. Ставка в первую очередь делалась на юниоров и подрастающее поколение, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.
О белорусском фигурном катании едва ли приходится говорить в масштабах мирового спорта. А если сравнить с россиянами или японцами, то и вовсе задаешься вопросом: есть ли смысл вообще что-то строить при такой конкуренции? В белорусском союзе конькобежцев уверены, что стоит, причем используя закон «кто нам мешает, тот нам поможет».
В последнее время сотрудничеству наших специалистов с российскими можно только позавидовать. Бурную деятельность в детском фигурном катании развернул Алексей Ягудин. А именитый тренер Александр Жулин вовсе взялся работать с белорусской танцевальной парой Кубликова – Гулицкий.
Юрий Тишков, председатель директората БСК по фигурному катанию:
Сотрудничество с россиянами уже дало результаты. На белорусском чемпионате Европы в начале 2019 года о звездной паре Кубликова – Гулицкий говорили со всех сторон. Дуэт отобрался в произвольную программу на турнире Старого Света, а немногим позже представил Беларусь на чемпионате мира. Они были самыми перспективными и уже этим летом работали над новой программой.
Однако в июле на сборах в Раубичах Гулицкий катался один, на вопрос об отсутствии Кубликовой ответил просто: приболела. А через пару недель Анна объявила о завершении карьеры.
Юрий Гулицкий, фигурист:
Сейчас с Юрием работает известный белорусский тренер Татьяна Беляева. О сотрудничестве с Жулиным пока пришлось забыть. Хотя, по словам именитого россиянина, если все будет складываться хорошо, с обновленной парой он не прочь начать сотрудничество. А новый дуэт может сформироваться уже к ближайшему чемпионату Беларуси, и вновь он будет интернациональным.
Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду:
Несмотря на все сложности, сейчас на минском международном турнире серии челленджер Ice star в танцах на льду белорусское представительство все же было. Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – вчерашние юниоры, и по оценкам экспертов – достаточно перспективные. Пара уже отобралась на ближайший чемпионат Европы, который пройдет в Загребе. А на минском турнире в ритмичном танце дуэт смог набрать технический минимум для отбора на взрослый чемпионат мира. Кстати, минувшим летом Александр Жулин на кэмпе наблюдал и за этой парой.
Эмилия Колеганова, участница турнира Ice Star в танцах на льду:
Помимо танцев на льду перспектива у белорусов есть и в мужском одиночном катании. Бронзу турнира среди юниоров одержал наш Евгений Пузанов, которому пророчат хорошее будущее. Впереди у фигуристов еще много стартов, ведь сезон только начался.
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Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?
фигурному катанию. Ставка в первую очередь делалась на юниоров и подрастающее поколение, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. О белорусском фигурном...
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