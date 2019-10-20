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Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

20.10.2019 22:53 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

фигурному катанию. Ставка в первую очередь делалась на юниоров и подрастающее поколение, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ.

О белорусском фигурном катании едва ли приходится говорить в масштабах мирового спорта. А если сравнить с россиянами или японцами, то и вовсе задаешься вопросом: есть ли смысл вообще что-то строить при такой конкуренции? В белорусском союзе конькобежцев уверены, что стоит, причем используя закон «кто нам мешает, тот нам поможет».

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

В последнее время сотрудничеству наших специалистов с российскими можно только позавидовать. Бурную деятельность в детском фигурном катании развернул Алексей Ягудин. А именитый тренер Александр Жулин вовсе взялся работать с белорусской танцевальной парой Кубликова – Гулицкий.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Юрий Тишков, председатель директората БСК по фигурному катанию:
Россиян привлекает сюда довольно качественные спортивные базы. Очень многие спортивные команды из России проводят здесь летние лагеря для фигуристов, особенно не периферии. Если в столицах ледовая площадка довольно дорогая, то на периферии в сравнении с российскими или европейскими ценами на ледовые площадки, на их услуги цена довольно демократичная.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Сотрудничество с россиянами уже дало результаты. На белорусском чемпионате Европы в начале 2019 года о звездной паре Кубликова – Гулицкий говорили со всех сторон. Дуэт отобрался в произвольную программу на турнире Старого Света, а немногим позже представил Беларусь на чемпионате мира. Они были самыми перспективными и уже этим летом работали над новой программой.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Однако в июле на сборах в Раубичах Гулицкий катался один, на вопрос об отсутствии Кубликовой ответил просто: приболела. А через пару недель Анна объявила о завершении карьеры.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Юрий Гулицкий, фигурист:
Я не планирую завершать карьеру. Я сейчас активно прорабатываю различные варианты, чтобы вернуться в спорт, то есть я ищу партнершу. У меня есть несколько предложений, которые сейчас мы согласовываем, чтобы попробоваться. Нельзя так сразу сказать: «Да, становимся в пару». Мы покатаемся с кем-то там пару дней хотя бы, чтобы попробовать, почувствовать друг друга.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Сейчас с Юрием работает известный белорусский тренер Татьяна Беляева. О сотрудничестве с Жулиным пока пришлось забыть. Хотя, по словам именитого россиянина, если все будет складываться хорошо, с обновленной парой он не прочь начать сотрудничество. А новый дуэт может сформироваться уже к ближайшему чемпионату Беларуси, и вновь он будет интернациональным.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Татьяна Беляева, тренер по спортивным танцам на льду:
Предыдущие партнерши почему, в общем-то, были не белорусского производства, скажем так? Потому что у нас есть такая проблема: у нас взрослые девочки уже находятся в таком состоянии, что для танцев на льду… не очень-то подходят. Для высокого уровня.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Несмотря на все сложности, сейчас на минском международном турнире серии челленджер Ice star в танцах на льду белорусское представительство все же было. Эмилия Колеганова и Владислав Полховский – вчерашние юниоры, и по оценкам экспертов – достаточно перспективные. Пара уже отобралась на ближайший чемпионат Европы, который пройдет в Загребе. А на минском турнире в ритмичном танце дуэт смог набрать технический минимум для отбора на взрослый чемпионат мира. Кстати, минувшим летом Александр Жулин на кэмпе наблюдал и за этой парой.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Эмилия Колеганова, участница турнира Ice Star в танцах на льду:
Мы тренировались уже с взрослыми спортсменами. Вот, испанская пара там тоже тренируется. И мы чувствовали, к чему надо стремиться.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Помимо танцев на льду перспектива у белорусов есть и в мужском одиночном катании. Бронзу турнира среди юниоров одержал наш Евгений Пузанов, которому пророчат хорошее будущее. Впереди у фигуристов еще много стартов, ведь сезон только начался.

Что будет делать Гулицкий в новом сезоне, и на каких ещё белорусских фигуристов стоит обратить внимание?

Люди в материале: Юрий Тишков, Юрий Гулицкий, Татьяна Беляева, Эмилия Колеганова
 
 
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фигурному катанию. Ставка в первую очередь делалась на юниоров и подрастающее поколение, сообщили в программе «Неделя спорта» на СТВ. О белорусском фигурном...
 
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