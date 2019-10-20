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Брестское "Динамо" победило "Слуцк" в чемпионате Беларуси

21.10.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

Брестское "Динамо" укрепило свое лидерство в чемпионате Беларуси, победив футболистов "Слуцка" со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Брестское "Динамо" победило "Слуцк" в чемпионате Беларуси

В домашнем матче 25-го тура брестчане встретили упорнейшее сопротивление и на 14-й минуте оказались в роли догоняющих, пропустив мяч от Артема Дудика. Только после перерыва хозяева смогли переломить ход поединка, забив 3 мяча подряд. Голы в свой актив записали Сергей Кривец, Сергей Кисляк и Алексей Хобленко. Перед финальным свистком гости ответили голом Егора Семенова.

Брестское "Динамо" победило "Слуцк" в чемпионате Беларуси

Основные конкуренты брестского "Динамо" потеряли очки в поединках 25-го тура. Борисовский БАТЭ на своем поле сыграл вничью с "Гомелем" - 1:1, а солигорский "Шахтер" и вовсе проиграл в Могилеве местному клубу "Дняпро" со счетом 0:2. Оба мяча в активе сербского полузащитника могилевской дружины Зорана Марушича, который отличился в последней десятиминутке игры. Таким образом, отрыв брестчан от ближайших преследователей составляет уже 7 очков.

Брестское "Динамо" победило "Слуцк" в чемпионате Беларуси

Результаты других встреч 25-го тура: "Динамо" (Минск) - "Витебск" - 0:2, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Ислочь" (Минский район) - 1:3, "Славия" (Мозырь) - "Неман" (Гродно) - 0:1.

В последнем матче 25-го тура 21 октября "Городея" на своем поле встретится с минским "Энергетиком-БГУ".

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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  Брестское "Динамо" укрепило свое лидерство в чемпионате Беларуси, победив футболистов "Слуцка" со счетом 3:2, сообщает корреспондент БЕЛТА. В домашнем матче 25-го...
 
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