Войсковой части 5526 МВД РБ исполнилось 26 лет. В честь этого устроили праздник

Источник материала: Виртуальный Брест

19 октября 2019 года войсковой части 5526 МВД РБ исполнилось 26 лет. БРСМ Ленинского района г. Бреста решил провести небольшой праздник для части и организовал в этот день несколько мероприятий. В военном клубе части была организована выставка головных уборов вооруженных сил различных государств!





Все военнослужащие срочной службы могли примерить их и ознакомиться с их историей.





Параллельно этому мероприятию на территории части проходили соревнования по внеаренному лазертагу. участники впервые опробовали для себя такой сценарий соревнований, как "взятие точки", поняли, насколько важна "аптечка" в таких мероприятиях и многое другое. Все прошло очень динамично и энергично.