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Войсковой части 5526 МВД РБ исполнилось 26 лет. В честь этого устроили праздник

21.10.2019 06:34 — Разное | Виртуальный Брест  
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Источник материала: Виртуальный Брест

19 октября 2019 года войсковой части 5526 МВД РБ исполнилось 26 лет. БРСМ Ленинского района г. Бреста решил провести небольшой праздник для части и организовал в этот день несколько мероприятий. В военном клубе части была организована выставка головных уборов вооруженных сил различных государств!

Войсковой части 5526 МВД РБ исполнилось 26 лет. В честь этого устроили праздник

Все военнослужащие срочной службы могли примерить их и ознакомиться с их историей.

Войсковой части 5526 МВД РБ исполнилось 26 лет. В честь этого устроили праздник

Параллельно этому мероприятию на территории части проходили соревнования по внеаренному лазертагу. участники впервые опробовали для себя такой сценарий соревнований, как "взятие точки", поняли, насколько важна "аптечка" в таких мероприятиях и многое другое. Все прошло очень динамично и энергично.

 
Теги: Брест
 
 
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  19 октября 2019 года войсковой части 5526 МВД РБ исполнилось 26 лет. БРСМ Ленинского района г. Бреста решил провести небольшой праздник для части и организовал в этот...
 
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